Laâyoune: les femmes du PAM en colère contre Abdellatif Ouahbi

Les femmes du Parti authenticité et modernité (PAM) de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra viennent de réagir fermement aux dernières déclarations du secrétaire général du PAM, Abdellatif Ouahbi, concernant le député de la région, Mohamed Salem Khatri Sidi Said Joumani, lors de la dernière session du conseil national du parti.

Ces femmes, membres du conseil national de l’Organisation féminine du PAM, ont vivement critiqué les propos du patron du Tracteur et la représentativité de la gent féminine sahraouie au sein de l’instance politique, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 20 juillet.

Dans un communiqué rendu public, «les femmes du PAM de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra ont rejeté les allégations supputant que le député de Laâyoune entraverait l’action partisane dans la région, surtout en ce qui concerne la question de la femme».

De même, «elles ont dénoncé le refus de certains leaders du parti, dont le secrétaire général, de donner un vrai poids à l’action partisane dans les provinces du Sud et de renforcer la représentativité de la femme sahraouie au sein de l’Organisation féminine du PAM, eu égard à la spécificité de ses luttes pour la défense de l’intégrité territoriale».

Le communiqué des femmes du PAM «a également dénoncé vigoureusement l’attaque ayant ciblé, lors de la dernière session du conseil national du parti, le député Mohamed Salem Khatri Sidi Said Joumani, portant atteinte à sa position symbolique dans la région». Et de souligner que «le sort de la représentativité partisane à Laâyoune reste tributaire du député Joumani et de sa position au sein de l’organisation partisane».

Enfin, le communiqué a appelé «le bureau politique du PAM à donner officiellement et publiquement des éclaircissements à propos des dernières déclarations du secrétaire général du PAM» .