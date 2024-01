La Cour des comptes passe à la loupe les marchés publics des collectivités territoriales du Nord du Royaume

Des magistrats et des auditeurs rattachés à la Cour régionale des comptes se trouvent depuis quelques jours dans plusieurs collectivités territoriales du Nord du Royaume, principalement celles relevant des préfectures de Tétouan et de M’diq-Fnideq, indique Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 25 janvier 2024.

La publication affirme que les magistrats de la Cour des comptes, que dirige Zineb El Adaoui, la première présidente, se sont répartis en différents groupes, les uns pour inspecter les marchés publics des communes, les autres pour éplucher les comptes des deux conseils préfectoraux.

Selon des interlocuteurs interrogés par le quotidien, une commission s’est rendue au Conseil préfectoral de Tétouan, mais s’est limitée à des réunions avec les responsables des finances et des équipements, auxquels elle a prodigué des conseils pour rendre leur mode de gouvernance plus efficient, et leur a rappelé la nécessité de respecter des recommandations contenues dans d’anciens rapports de la Cour des comptes.

En revanche, explique Al Ahdath Al Maghribia, cette mission d’audit aurait détecté de graves dysfonctionnements dans certaines autres collectivités territoriales, qui pourraient aboutir à des limogeages, voire être transmis aux tribunaux chargés des crimes financiers.

Parmi les collectivités territoriales concernées par ces dysfonctionnements, Al Ahdath Al Maghribia affirme qu’il s’agit de la commune d’El Mansoura, dans la province de Chefchaouen, qui avait fait l’objet de plaintes préalablement déposées par certains conseillers auprès du ministère de l’Intérieur.