Dilapidation et détournements de fonds: gel des avoirs de Mohamed Simou, député et président de la commune de Ksar El Kébir

Loubna Lahlou, magistrate qui supervise la procédure d’instruction à la cinquième Chambre chargée des crimes financiers près la Cour d’appel de Rabat, a décidé du gel de l’ensemble des avoirs de Mohamed Simou, député du Rassemblement national des indépendants (RNI, majorité) et président de la commune urbaine de Ksar El Kébir (à 30 kilomètres de Larache, dans la province du même nom).

Cette mesure a été annoncée par la magistrate après l’annonce de sa décision de poursuivre le mis en cause en état de liberté provisoire, pour «dilapidation de deniers publics», et «détournement de fonds».

Selon des interlocuteurs qu’Al Akhbar a interrogés, pour ce mardi 23 janvier, «Loubna Lahlou a donné ses instructions aux éléments de la brigade régionale de la police chargée des crimes financiers et économiques de la wilaya de police de Rabat, afin de recenser les biens qui seraient mal acquis par le député, poursuivi dans le cadre de cette affaire».

Par cette procédure judiciaire, explique le quotidien, «tous les biens du mis en cause, ses avoirs en comptes bancaires et autres avoirs financiers, hormis ses indemnités parlementaires, seront recensés et dressés dans un procès-verbal qui sera remis à la magistrate chargée de l’instruction de l’affaire».

Mohamed Simou, député du RNI à la Chambre des représentants et président de la commune urbaine de Ksar El Kébir, rappelle le quotidien, est poursuivi en même temps que douze autres personnes, dont des fonctionnaires et des entrepreneurs, pour les deux chefs d’accusation précédemment mentionnés, pour lesquels il sera jugé sur le laps de temps du mandat qu’il a effectué à la présidence de la commune urbaine de Ksar El Kébir.

Selon Al Akhbar, la magistrate chargée de l’instruction de cette affaire a décidé d’entamer une enquête approfondie avec les différents mis en cause, dès le 1er février prochain.

L’affaire avait éclaté après le dépôt de plaintes adressées au procureur général du Roi près la cour d’appel de Rabat, chargée des crimes financiers, par des associations de Ksar El Kébir.