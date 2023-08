Marchés publics: la révision du seuil sera opérationnelle en septembre, les PME-TPE soulagées

A partir du 1er septembre 2023, le seuil des marchés publics au Maroc va franchir un nouveau palier.

Une note du ministère de l’Economie et des Finances précise que toutes les institutions publiques soumises au contrôle financier de l’État, à l’exception de l’Agence nationale pour la gestion stratégique des participations de l’État et des entités qui lui sont rattachées, sont encouragées à se conformer au nouveau décret relatif aux marchés publics, indique Les Inspirations Eco ce mardi 8 août.

Ainsi, «le plafond des bons de commande connaîtra une hausse passant de 200.000 à 500.000 dirhams, permettant l’acquisition de fournitures ainsi que la réalisation de travaux ou de services toutes charges comprises», explique l’article.

Cités par Les Inspirations Eco, les experts sont unanimes: la mesure est une avancée importante.

Pour Mohammed Rahj, expert en finances publiques, la nécessité de réviser ce seuil était discutée depuis les années 90, car le montant de 200.000 dirhams ne répondait plus aux besoins réels de l’administration et des établissements publics.

«Ces derniers étaient souvent contraints de recourir à des marchés publics pour des montants insignifiants, entraînant des conséquences telles que des marchés déclarés infructueux, des procédures longues et une perte de temps considérable, ajoute notre interlocuteur. De plus, l’érosion monétaire et l’inflation ont également contribué à rendre ce seuil obsolète», explique-t-il.

Pour Mohamadi El Yacoubi, universitaire, cette augmentation permettra d’apporter plus de flexibilité et de souplesse aux établissements publics dans l’exécution des petits marchés tout en offrant de nouvelles opportunités aux entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises.

Elle offrira à ces dernières une opportunité inestimable de participer davantage aux marchés publics, d’augmenter leur chiffre d’affaires, de créer davantage de valeur et de satisfaire plus aisément la commande publique.

Les prestations qui pourront être proposées par ces entreprises concernent divers domaines tels que les travaux d’aménagement, d’entretien et de réparation des bâtiments administratifs, les travaux d’aménagement des espaces verts, l’installation de matériels divers, les fournitures électriques, le carburant, ainsi que les services d’étude, de conseils, de formation, de publicité et de traduction.