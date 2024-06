Maroc-EAU: des rencontres d’affaires pour booster les échanges commerciaux et les investissements entre les deux économies

Chakib Alj, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), et Mohammad Ali Rashed Lootah, président et directeur des chambres de commerce de Dubaï, le 5 juin 2024, au siège de la CGEM à Casablanca.

Organisées les 5 et 6 juin à Casablanca par la Chambre internationale de Dubaï, en partenariat avec la CGEM, la Chambre de commerce de Casablanca et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), les rencontres d’affaires entre le Maroc et les Émirats arabes unis avaient pour objectif l’exploration des opportunités mutuelles d’investissement et d’échanges commerciaux entre les deux pays dans divers secteurs économiques.

Et il faut dire que le potentiel sur ce plan est plus que prometteur. En 2023, Dubaï a attiré 10,7 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), se positionnant ainsi au premier rang mondial pour l’attraction de projets IDE Greenfield. Les principaux secteurs accueillant ces investissements incluent les services financiers avec (29%), les services aux entreprises (19%), les produits de consommation (9%) et les technologies de l’information (6%). En matière de politique fiscale, Dubaï se place en 4ème position dans le classement de compétitivité mondiale de l’IMD 2023, ses zones franches offrant des exemptions fiscales supplémentaires, renforçant ainsi l’attractivité du pays pour les investisseurs étrangers.

Réception d'une délégation d'opérateurs économiques de la chambre internationale de Dubaï, le 5 juin à la CGEM.

Lors de ces réunions, les représentants des deux pays ont exprimé leur engagement à renforcer leurs relations économiques. Chakib Alj, président de la CGEM, a ainsi mis en avant les conventions signées entre les deux pays pour aider les entreprises marocaines et émiraties à investir davantage ensemble, rappelant que le Royaume est engagé dans une dynamique très positive en termes d’investissements. «Celle-ci a fait du Maroc le leader africain dans les industries automobile, aéronautique, textile, agroalimentaire, pharmaceutique, ainsi que dans le secteur des énergies renouvelables», a-t-il ajouté.

«Les économies du Maroc et de Dubaï présentent d’innombrables complémentarités, en joignant leurs forces, nos communautés des affaires peuvent accélérer leur croissance et conquérir ensemble de nouveaux marchés, notamment africains, où les opérateurs économiques marocains ont une expérience très importante à partager», a poursuivi le patron des patrons.

🇲🇦🇦🇪 This morning marked a milestone in strengthening business ties between Morocco and the UAE, particularly #Dubai. CGEM hosted a #business reception that brought together prominent companies from both markets. @DubaiChambers @AljChakib pic.twitter.com/DJCufG0MIb — CGEM (@CGEM_MA) June 5, 2024

Mohammad Ali Rashed Lootah, président et directeur des chambres de commerce de Dubaï, a pour sa part exprimé sa conviction que les échanges commerciaux entre les deux pays connaîtront une croissance tangible à la suite des partenariats signés. «Les relations entre le Maroc et Dubaï sont déjà solides. L’année dernière, le commerce bilatéral non pétrolier entre nos marchés a atteint une valeur de plus de 886 millions de dollars. Nous voyons un énorme potentiel pour augmenter cela en travaillant ensemble, tant en termes d’importations que d’investissements», a-t-il déclaré.

«Le Maroc, passerelle importante pour les affaires en Afrique»

«Le Maroc sert de passerelle importante pour les affaires en Afrique et est en bonne voie pour devenir la sixième plus grande économie du continent en 2024. Nous croyons que l’expérience de Dubaï en tant qu’économie en croissance rapide nous place dans une position unique pour partager notre expertise dans des secteurs tels que la logistique, les infrastructures, le commerce de détail, le tourisme et la finance», a-t-il ajouté.

Mohammad Ali Rashed Lootah a aussi souligné l’augmentation du nombre d’entreprises marocaines inscrites comme membres actifs des chambres de commerce de Dubaï. «À la fin du premier trimestre 2024, un total de 850 entreprises marocaines étaient inscrites comme membres actifs, et 99 nouvelles entreprises les ont rejointes au cours des trois premiers mois de 2024», a-t-il précisé.

Lire aussi : Le roi Mohammed VI et Mohammed Ben Zayed signent une déclaration pour un partenariat multisectoriel hautement stratégique

Et de rappeler: «Nos partenariats récents s’étendent à divers secteurs économiques, y compris l’énergie, la logistique, la finance et l’investissement, le stockage de données, l’agriculture, l’immobilier et le tourisme.» Le président des chambres de commerce de Dubaï a aussi profité de l’occasion pour annoncer l’ouverture dans un futur proche d’un bureau au Maroc, qui est «l’un des plus importants partenaires des Émirats arabes unis sur le continent».

Investissements directs étrangers (IDE) des Émirats arabes unis au Maroc, en millions de dollars. (Y. El Harrak)

Selon les statistiques publiées par l’Office des changes, la valeur des exportations marocaines vers les Émirats arabes unis a atteint 2 milliards et 109 millions de dirhams à la fin de l’année 2023, contre 1 milliard et 400 millions de dirhams en 2022. Les importations marocaines en provenance des Émirats arabes unis se sont élevées à 13 milliards et 187 millions de dirhams en 2023, contre 14 milliards et 480 millions de dirhams en 2022. «C’est un déséquilibre qu’il faut veiller à changer, et pour y arriver, la première étape se résume aux rencontres B2B que nous proposons aux entreprises marocaines et émiraties dans le cadre du forum d’affaires», a déclaré Hassan Berkani, président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région Casablanca-Settat (CCISCS).

Les échanges commerciaux entre le Maroc et les émirats arabes unis, en milliards de dirhams. (Y. El Harrak)

Et d’ajouter: «Grâce à l’exploitation des potentiels économiques des deux pays et à leur complémentarité économique, il est possible de réaliser des accomplissements encore plus importants et de construire des partenariats stratégiques solides dans plusieurs secteurs vitaux tels que l’industrie, les énergies renouvelables, les technologies modernes, le transport et la logistique. D’autant plus que les deux pays sont également liés par un accord de libre-échange en vigueur depuis 2003.»

«Par conséquent, les acteurs économiques et les hommes d’affaires marocains et émiratis sont invités à redoubler d’efforts pour concrétiser de véritables partenariats stratégiques capables de dynamiser la coopération économique et commerciale entre les deux nations», a-t-il conclu.