Investissements, échanges, Vision 2030... En chiffres, le point sur la coopération économique Maroc-Arabie saoudite

Les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Arabie saoudite sont passés de 5 milliards de riyals (13,38 milliards de dirhams) en 2021 à 16,4 milliards de riyals (43,87 milliards de dirhams) en 2022, soit une hausse de 228%. Plus en détails, les exportations saoudiennes vers le Maroc ont bondi de 234%, tandis que dans le sens inverse, elle ont augmenté de 153% sur la même période. Le Maroc se classe ainsi désormais au 26ème rang des partenaires commerciaux de l’Arabie saoudite en termes d’exportations et au 38ème rang en termes d’importations.

Les exportations saoudiennes sont largement dominées par le pétrole et les produits pétrochimiques, alors que le Maroc exporte principalement des produits agricoles et de la pêche, des pièces automobiles, des produits textiles et d’autres produits chimiques industriels, précise Khalid Benjelloun, président du Conseil d’affaires maroco-saoudien.

Actuellement, 250 entreprises saoudiennes opèrent au Maroc dans divers secteurs, tels que les énergies renouvelables, le commerce, la distribution et l’immobilier. Cependant, la présence marocaine en Arabie saoudite est nettement moindre, avec seulement 30 entreprises, principalement en raison d’une méconnaissance des spécificités du marché saoudien.

Néanmoins, fait remarquer notre interlocuteur, cette asymétrie souligne l’ambition du Maroc de stimuler sa présence en Arabie saoudite, surtout dans le cadre du programme Vision 2030 de ce pays. Une vision qui prévoit un investissement substantiel de plus de 900 milliards de dollars, principalement dans les infrastructures, y compris les routes, l’immobilier et divers secteurs industriels.

Un fort potentiel d’investissement

Ce programme représente une multitude de possibilités d’investissement pour les entrepreneurs marocains. En collaboration avec leurs pairs saoudiens, ils pourraient profiter de cette opportunité pour investir dans ce pays qui, avec une population de plus de 35 millions d’habitants, est clairement le plus grand marché de la région du Golfe.

Les deux parties pourraient également établir des partenariats stratégiques pour renforcer davantage la présence des entreprises marocaines et saoudiennes sur le marché africain, poursuit Khalid Benjelloun. Cette démarche est particulièrement pertinente compte tenu de la forte présence déjà établie de nombreuses entreprises marocaines en Afrique, notamment dans des secteurs clés comme la finance, la pharmacie, la construction et la pétrochimie.

Ces alliances entre entrepreneurs marocains et saoudiens pourraient aussi favoriser le transfert de technologies et le partage de connaissances, contribuant ainsi à une croissance économique durable et mutuellement bénéfique, indique le président du Conseil d’affaires maroco-saoudien.

Pour consolider davantage ce partenariat, une mission économique a été organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Fédération des chambres saoudiennes, les 21 et 22 janvier à Riyad. Durant cette visite, il a été convenu d’un plan d’action conjoint et de plusieurs initiatives destinées à renforcer la coopération et l’intégration économiques entre le Maroc et l’Arabie saoudite, fait savoir Khalid Benjelloun.

Ce plan d’action prévoit, entre autres, l’opérationnalisation des projets de ligne de transport maritime direct, notamment entre le port de Djeddah et le port Tanger Med, ainsi que la création d’un fonds d’investissement commun, en particulier dans l’industrie, l’agriculture et le tourisme, et l’accompagnement des entreprises saoudiennes dans l’accès aux marchés africain et européen.

Il s’agit aussi d’intensifier les activités des délégations commerciales, ainsi que de faciliter l’échange d’informations et accélérer le rythme de participation des entreprises marocaines dans les projets liés à la Vision 2030.

Durant la mission de la CGEM à Riyad, un forum économique a eu lieu le 21 janvier, rappelle enfin Khalid Benjelloun. Cet événement a été marqué par la présentation des climats des affaires, des incitations et des mécanismes de soutien à l’investissement dans les deux Royaumes. Des réunions B2B et des visites d’entreprises ont été également organisées le 22 janvier, afin d’explorer davantage les possibilités de coopération.