En Arabie Saoudite, la CGEM cherche des partenariats «innovants et durables»

Mission économique de la CGEM, en coopération avec la Fédération des chambres de commerce saoudiennes, les 21 et 22 janvier 2024, à Riyad.

Ce dimanche 21 janvier marque le début d’une mission économique de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) à Riyad, en Arabie Saoudite. En deux jours, le patronat marocain et son pendant saoudien vont explorer les opportunités d’investissement entre les entreprises privées des deux pays, pour créer de nouvelles synergies.

Organisée par la CGEM et la Fédération des chambres de commerce saoudiennes, cette mission vise à dynamiser le partenariat économique bilatéral et le porter à un niveau supérieur. Dans le contexte de cette rencontre, un autre événement, le Forum économique Arabie Saoudite-Maroc, a réuni près de 300 chefs d’entreprise marocains et saoudiens.

À l’ouverture de ce forum, le président de la CGEM, Chakib Alj, a salué l’excellence des relations entre les deux pays: «nos pays disposent de deux économies complémentaires et ont réussi à poser des fondements solides pour leur coopération économique basée sur la confiance mutuelle».

Lors de son allocution, Chakib Alj a tenu à expliquer que l’objectif de cette mission consistait en une étude des «possibilités de business et de partenariats innovants, durables et gagnant-gagnant dans divers domaines, notamment l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique, les industries chimiques et parachimiques, l’infrastructure, l’immobilier, les services financiers, les énergies renouvelables, la gestion de l’eau, le tourisme, la logistique ou encore les nouvelles technologies».

Chakib Alj a également exprimé la volonté des chefs d’entreprise marocains à contribuer à la mise en œuvre du plan Saudi Vision 2030, tout en soulignant la dynamique positive que connaît le Maroc, «une dynamique marquée par d’importantes avancées».

Nouvelle charte d’investissement, Fonds Mohammed VI pour l’investissement, amélioration de l’environnement des affaires… Ce sont là autant d’avancées qui positionnent le Maroc, a expliqué Chakib Alj, comme «une plateforme d’investissement incontournable et un hub vers les marchés africain et européen», relaie La Vie Éco.

De son côté, le président de la Fédération des chambres saoudiennes, Moajab Alhuwaizi, a affirmé que les relations économiques entre les deux Royaumes ont connu une amélioration notable, notamment au niveau des échanges commerciaux: «nous voulons aller beaucoup plus loin et espérons que cette rencontre aboutira à des recommandations et à des projets de partenariats concrets capables de renforcer davantage la dynamique de coopération entre les deux Royaumes».