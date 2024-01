En 2023, le capital-risque a généré 81 millions de dollars au Maroc

Le marché marocain de la venture capital (plus communément nommé capital-risque) accélère son développement, ce qui bénéficie avant tout aux start-ups et a presque triplé en 2023, explique Le Matin du Sahara et du Maghreb de ce mardi 16 janvier 2023, citant à ce propos un récent rapport de Magnitt, plateforme d’analyse de données de référence pour la Banque mondiale ou Google.

Ce document, «Mena Venture Investment Summary for 2023», révèle que le financement en capital-risque dans le Royaume a atteint 81 millions de dollars, ce qui place le Maroc à la quatrième place de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Le Royaume gagne ainsi quatre places, comparativement à 2022, mais aussi trois places, en ce qui concerne le nombre de transactions: il y en a eu 28 en 2023, en baisse de 3%, comparé à l’an dernier.

Les auteurs de ce rapport relayé par Le Matin du Sahara et du Maghreb indiquent que «c’est l’Arabie saoudite qui devient, pour la première fois, le premier marché de financement de capital-risque dans la région, attirant plus de 1,38 milliard de dollars d’investissements en 2023. Cela s’explique par quatre méga-transactions, ou investissements d’une valeur d’au moins 100 millions de dollars, dans les secteurs de la technologie financière et du commerce électronique».

En revanche, les financements de venture capital aux Émirats arabes unis, ancien leader en la matière dans la région Moyen-Orient-Afrique du Nord, ont diminué de 45% sur un an, pour ne plus représenter que 691 millions de dollars.

Cependant, ce pays, «seconde économie du monde arabe», écrit Le Matin du Sahara et du Maghreb, «reste la première destination de la région MENA en nombre de transactions», qui représentent au total 158 de celles-ci, en baisse de 9% sur un an, contre 125 pour l’Arabie Saoudite (en baisse de 20%).

Le quatrième trimestre de 2023 s’est par ailleurs terminé comme étant le meilleur trimestre jamais enregistré, avec de méga-tours de table d’une plateforme de «buy-now-pay-later», et qui est, écrit Le Matin du Sahara et du Maghreb, «basée en Arabie Saoudite Tabby et la FinTech Tamara qui ont pu obtenir le statut d’Unicorn, avec des valorisations respectives dépassant un milliard de dollars».

Le quotidien assure par ailleurs qu’«à la troisième place du classement, l’Égypte maintient sa position de 2022, avec des investissements totalisant 378 millions de dollars, en baisse de 30% sur un an. L’Égypte, le pays le plus peuplé du monde arabe, se classe également troisième en termes de transactions, mais en baisse d’une place. Le nombre de transactions enregistré un recul de 59% sur un an, se portant à 69%».

Dans l’ensemble, indique Le Matin du Sahara et du Maghreb, en 2023, «plus des trois quarts du capital déployé dans la région était concentré sur cinq principaux secteurs. La FinTech et le commerce électronique occupent les deux premières places en termes de financement: 1,28 milliard et 502 millions de dollars respectivement. Ces deux secteurs ont enregistré respectivement 101 et 60 transactions. Les soins de santé, les technologies éducatives et les solutions informatiques bouclent le top 5 des secteurs financés par de la venture capital», dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.