Des designers marocains en lice pour la première édition du «Prix du design de l’Institut du monde arabe» de Paris

Pour la première fois en France, l’Institut du monde arabe présente l’édition du «Prix du design de l’Institut du monde arabe», afin de rendre plus visible le dynamisme et la créativité de cette pratique dans le monde arabe.

A l’appui d’un jury prestigieux, présidé par India Mahdavi et, respectivement, un expert et un entrepreneur du design, François Leblanc di Cicilia et Ismaïl Tazi, designer marocain et fondateur de l’éditeur de design Trame, le «Prix du design de l’Institut du monde arabe» distinguera la création design arabe, dans les catégories «Talent émergent» et «Talent entrepreneurial».

Dans le cadre de ce prix, qui célèbrera aussi une figure confirmée du design arabe, sera promu le projet d’un jeune designer et d’une entreprise de design ressortissant de la Ligue arabe ou dont la production est développée dans l’un des pays de la Ligue arabe, ayant été créée entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2023.

Parmi les sept candidats sélectionnés dans la catégorie «Talent émergent», figure un designer marocain. Il s’agit de Anas Koubaiti, sélectionné pour son projet «Le Ribat bioclimatique», élaboré en mai 2023. «Animé par les notions de développement durable, d’inclusion et de préservation culturelle, [Anas Koubaiti] explore les champs de l’urbanisme, de l’architecture et de la scénographie entre Rabat et Paris», explique l’IMA dans la présentation du designer.

«Nourri d’un imaginaire très personnel, construit par ses souvenirs d’enfance dans le riad du vieux Fez de ses grands-parents où alternaient ombres et lumières, silence et sons de la ville, jeux de textures et de matières, le «Ribat Bioclimatique» est sa toute première réalisation architecturale en son nom propre», poursuit-on.

Les Emirats arabes Unis sont représentés dans cette même catégorie par deux designers: Abdalla Almulla ainsi que Karim + Elias. Le Liban est également présent avec les deux designers Annabel Ezedine et Maria Yared. Enfin, à leurs côtés sont également sélectionnés Selsebyl K’hila, de Tunisie et Ahmed Muzaffar, de Syrie.

La catégorie «Talent entrepreneurial» voit elle aussi la participation d’une marque marocaine parmi les huit talents sélectionnés. Il s’agit en l’occurrence de LRNCE et son projet Rosemary. Marque de lifestyle, LRNCE a été fondée par Laurence Leenaert, qui après des études à l’Académie royale des Beaux-arts KASK de Gand en Belgique, s’est installée à Marrakech en 2015 pour y développer cette marque. Rejointe en 2017 par Ayoub Boualam, la marque LRNCE utilise des matériaux sourcés localement qu’elle détourne de leur usage pour créer des pièces uniques en écho à la culture marocaine. C’est en 2021 que LRNCE se lance dans la rénovation complète d’un riad, «Le Rosemary», situé à Marrakech. «À l’appui d’artisans locaux – ébénistes, marbriers, vitraillistes, plâtriers, peintres..., le partage des compétences et savoir-faire permet de mêler tradition et modernité en combinant une pluralité de techniques et de matières», explique l’IMA dans un communiqué.

Le Liban est représenté à trois reprises dans la catégorie «Talent entrepreneurial» avec la participation de Beit Collective, Exil Collective et Fabraca Studios. La Tunisie est pour sa part représentée par les entreprises Altin Studio et Marlo & Isaure. Enfin, la sélection intègre également Babnimnim Design Studio du Koweït et Don Tanani d’Égypte.