Anne-Claire Legendre, présidente de l’IMA, en visite officielle au Maroc du 19 au 24 juin

Anne-Claire Legendre se rendra au Maroc du 19 au 24 juin 2026, à l’invitation du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohammed Mehdi Bensaid. Ce déplacement, le premier qu’elle effectue dans le Royaume depuis sa nomination à la présidence de l’Institut du monde arabe (IMA) en février dernier, doit permettre de définir les contours d’une feuille de route culturelle conjointe entre l’institution parisienne et le Maroc, dans la continuité d’échanges engagés ces derniers mois entre les deux parties.

Le programme de ce séjour de six jours la conduira successivement à Rabat, Casablanca et Marrakech. Présentée comme la première visite officielle effectuée par la présidente de l’IMA au Maroc, cette tournée doit donner lieu à un échange avec Bensaid au sujet de la feuille de route conjointe entre les deux institutions. Le déplacement prévoit également des entretiens avec des responsables d’institutions et de fondations culturelles marocaines, ainsi que des rencontres avec plusieurs acteurs de la scène culturelle et créative du pays.

Ce déplacement s’inscrit dans la continuité d’une rencontre tenue à Paris, au siège de l’IMA, entre le ministre et la présidente. Reçu pour la première fois au siège de l’institution depuis la nomination d’Anne-Claire Legendre, le ministre marocain avait travaillé avec elle à l’élaboration d’une feuille de route commune, axée sur le renforcement de la coopération autour des «secteurs culturels d’avenir». L’animation, la bande dessinée, le déploiement du livre en langue arabe et le cinéma figuraient parmi les domaines mis en avant à cette occasion.

C’est à l’issue de cet échange que Legendre avait fait connaître son intention de se rendre à Rabat afin d’y rencontrer les institutions culturelles marocaines. Bensaid avait, pour sa part, rattaché cette dynamique de coopération à l’élan donné aux relations entre Paris et Rabat depuis la visite d’État effectuée par le président français Emmanuel Macron au Maroc.

Anne-Claire Legendre a pris la présidence de l’Institut du monde arabe le 17 février 2026, après la démission de son prédécesseur Jack Lang, qui occupait cette fonction depuis treize ans. Elle est la première femme nommée à ce poste depuis la création de l’institution. À partir de décembre 2023, elle a occupé les fonctions de conseillère du président de la République pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, poste qu’elle a quitté pour rejoindre l’IMA.

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L’institution que dirige Legendre est née dans un contexte diplomatique particulier. L’idée de sa fondation remonte au 28 février 1980, sous l’autorité morale d’un Haut Conseil composé de représentants des États membres de la Ligue arabe. Le Maroc figure parmi les 19 États arabes ayant contribué, aux côtés de la France, au financement de la fondation de cette institution conçue comme un espace de dialogue entre la France, l’Europe et le monde arabe.

Cette séquence de rapprochement institutionnel ne se limite pas à l’IMA. En mars 2026, Legendre s’était déjà entretenue à Paris avec le président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi, sur les perspectives de partenariat entre les deux institutions, dans un contexte que Qotbi a rattaché au «Partenariat d’exception renforcé» entre le Maroc et la France, sous l’impulsion du roi Mohammed VI et du président Emmanuel Macron.

Le déplacement prévu du 19 au 24 juin doit donner un prolongement, sur le terrain marocain, à cet ensemble d’échanges engagés depuis plusieurs mois entre les deux pays.