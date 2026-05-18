Rabat accueille le premier Forum arabe des industries culturelles et créatives

À l’ouverture du premier forum arabe des industries culturelles et créatives à Rabat le 18 mai 2026 (Y.Mannan/Le360).

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaïd, a procédé ce lundi 18 mai à Rabat à l’ouverture du premier Forum arabe des industries culturelles, organisé en partenariat avec l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO), relevant de la Ligue arabe.

Organisé à Rabat, désignée par l’UNESCO «Capitale mondiale du livre 2026», ce rendez-vous régional ambitionne de poser les fondements d’une stratégie arabe intégrée dédiée au développement des industries culturelles et créatives.

À cette occasion, Mehdi Bensaïd est revenu sur les principaux défis auxquels fait face ce secteur dans le monde arabe, notamment en matière de financement, de structuration des filières culturelles, de valorisation des talents et d’adaptation aux mutations numériques.

Le forum vise ainsi à élaborer une feuille de route définissant les orientations futures du développement des industries culturelles dans la région, avec pour ambition de faire émerger un modèle arabe de l’économie créative et des économies du savoir.

L’événement réunit des responsables institutionnels, des experts des secteurs culturels et artistiques, des représentants d’organisations internationales et d’institutions de financement, ainsi que des artistes, créateurs, entrepreneurs culturels et producteurs de contenus numériques.

Selon les organisateurs, les débats du forum mettront particulièrement l’accent sur les opportunités d’investissement offertes par plusieurs filières culturelles stratégiques, notamment le cinéma, le patrimoine culturel, la musique, le design, les arts numériques ainsi que les industries créatives adossées aux nouvelles technologies.

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La rencontre se veut également une plateforme de mise en réseau et de coopération entre les différents acteurs de l’écosystème culturel arabe. Elle doit permettre aux entrepreneurs, artistes et professionnels du secteur d’échanger leurs expertises, de développer des partenariats et de réfléchir aux mécanismes susceptibles d’accélérer la contribution de la culture à la croissance économique régionale.

Les intervenants ont, à ce titre, insisté sur le rôle croissant des industries culturelles et créatives dans l’atteinte des objectifs de développement durable, notamment en matière de création d’emplois, de croissance inclusive, de réduction des inégalités, d’autonomisation des femmes et de lutte contre la pauvreté.

Lors des deuxièmes Assises des industries culturelles et créatives organisées en octobre 2024 à Rabat, Mehdi Bensaïd avait estimé le chiffre d’affaires mondial du secteur à près de 300 milliards de dollars. Le ministre avait alors indiqué que le Maroc ambitionnait de capter entre 0,5% et 1% de ce marché mondial à l’horizon 2030.