Miss France 2026 au Maroc: une première visite dans les coulisses du Marrakech Comedy Festival

«C’est ma toute première fois au Maroc», déclare Hinaupoko Devèze pour Le360 lors de son passage à Marrakech. «J’en ai longtemps entendu parler.» Un constat simple, qui dit quelque chose de la façon dont le Maroc circule dans les imaginaires. Couronnée il y a six mois, la Miss France 2026 enchaîne les événements sur plusieurs continents. En mai, elle se trouvait à Cannes pour le festival et aujourd’hui, c’est Marrakech.

C’est le Marrakech Comedy Festival qui signe ce premier déplacement au Maroc. La manifestation, dont c’est la première édition, a choisi d’inviter plusieurs personnalités francophones en marge de sa programmation artistique. Hinaupoko Devèze en fait partie. Elle est venue à Marrakech pour une seule soirée, est repartie le lendemain matin à l’aube et a décrit son arrivée: «Partout où je suis allée, on m’a accueillie avec une belle hospitalité.»

Née le 17 mars 2002 à Papeete, en Polynésie française, Hinaupoko Devèze est la fille d’une mère aide-soignante d’origine marquisienne et d’un père médecin métropolitain. Son prénom d’usage, Hinaupoko, signifie «grande déesse» en marquisien. Elle grandit entre la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et le sud de la France, avant de revenir s’installer à Tahiti en 2023.

Elle est couronnée Miss Tahiti 2025 dans les jardins de la mairie de Pirae, puis remporte le titre de Miss France 2026 le 6 décembre 2025 sur la scène du Zénith d’Amiens, devant un pic à 7,7 millions de téléspectateurs. Elle est ainsi la sixième Miss Tahiti à être couronnée Miss France.

Hinaupoko Devèze a choisi de placer son règne sous le signe de la santé mentale. Cette cause est motivée par un épisode de burn-out survenu en 2020 durant ses études de droit. Depuis son élection, ses apparitions publiques se multiplient: elle a notamment foulé pour la première fois les marches du festival de Cannes le 19 mai 2026, à l’occasion de la projection du film Autofiction de Pedro Almodóvar. Marrakech constitue donc un nouveau jalon dans un règne marqué par un rythme de déplacement soutenu.

Le Marrakech Comedy Festival, un premier chapitre

Du 4 au 6 juin 2026, le Palais des Congrès de Marrakech a accueilli la première édition du Marrakech Comedy Festival, avec une programmation mêlant humour francophone et arabophone autour des talents les plus prometteurs de leur génération.

Le festival marque un tournant dans l’histoire de l’humour au Maroc: après plusieurs années d’absence, l’événement revient sous une toute nouvelle forme, sous la conduite de Karim Debbouze et Malik Bentalha. Rebaptisé Marrakech Comedy Festival, l’événement change de lieu, le Palais des Congrès remplace le Palais Badii. C’est dans ce cadre qu’Hinaupoko Devèze est présente comme invitée.

Ce qui ressort de la prise de parole de Miss France 2026 à Marrakech, c’est la confirmation d’un imaginaire déjà constitué. La jeune femme n’arrive pas au Maroc comme en terra incognita. Elle y arrive avec des repères culinaires et linguistiques construits à distance.

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Sur la langue d’abord: «Salam ‘alaykoum. Je sais dire bonjour. Je ne sais pas si je le dis bien, mais au moins je sais dire ça. Le reste, je n’ai pas envie d’écorcher.»

Sur la gastronomie ensuite, le propos est plus développé: «J’ai beaucoup goûté vos gâteaux, tout ce qui est cornes de gazelle et makrout. J’ai beaucoup goûté ça durant la période du Ramadan avec mes copines. Pour les plats, le traditionnel tajine ou le couscous marocain sont ceux que je connais le mieux.» Une expérience du Maroc vécue en France, dans la sphère sociale, avant toute visite sur place. C’est une familiarité de proximité.

La visite est courte et Hinaupoko Devèze ne l’occulte pas. «J’ai la chance de ne voir que Marrakech ce soir parce que je repars demain matin». Le statut de Miss France implique un agenda de représentation dense. Elle indique cependant vouloir revenir: «Avec grand plaisir, je reviendrai pour découvrir toutes les autres belles villes du Maroc.»