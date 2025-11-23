L’ex-Miss France Iris Mittenaere et Antoine Dupont, capitaine du XV de France, sous le soleil de Marrakech

L’idylle entre l’ancienne Miss France et le capitaine du XV de France n’en finit plus de faire couleur de l’encre dans la presse française. Et pour cause, si leur relation n’a pas été officialisée par le couple, il n’en demeure pas moins que leurs apparitions publiques et leurs séjours à l’étranger coïncident. C’est précisément le cas en ce moment, alors qu’Iris Mittenaere et Antoine Dupont se trouvent tous deux à Marrakech.

Si tous deux ont posté de nombreuses photos de leur séjour sans pour autant s’afficher ensemble sur les réseaux sociaux, ce hasard du calendrier ne laisse que très peu de place au doute.

Sur son compte Instagram, l’ancienne Miss Pas-de-Calais a donné un aperçu de son séjour, rythmé par une visite au Jardin Majorelle, au Musée Yves Saint-Laurent, une visite au souk et dans les ruelles de la médina, une partie de tennis et de bons petits plats marocains, avec mention spéciale pour un tajine au poulet et olives. «Moroccan dump avec un twist du nord», écrit la jeune femme en commentaire de sa série de photos en référence aux frites servies avec ledit tajine.

De son côté, Antoine Dupont, en convalescence depuis le mois de mars, profite lui aussi des plaisirs de Marrakech et de ses environs, pour célébrer le «début de (sa) 29ème année sous le soleil», indique-t-il en commentaire d’une publication sur Instagram. Certains clichés partagés par le capitaine du XV de France laissent à deviner que les deux tourtereaux se trouvent au même endroit, notamment une photo prise sur un terrain de tennis face aux montagnes de l’Atlas.

Antoine Dupont semble avoir également apprécié sa visite à Dar El Sadaka, propriété de l’artiste Jean-François Fourtou devenue une véritable attraction culturelle et connue pour sa maison à l’envers et sa maison géante au sein desquelles le rugbyman n’a pas manqué de prendre la pose. Enfin, le sportif n’a pas non plus résisté aux plaisirs de la table, immortalisant quant à lui un couscous royal et célébrant son anniversaire, le 15 novembre, en regardant le match France-Fidji avec une coupe de champagne accompagnée d’une seffa et d’un tajine de boulettes de kefta aux œufs. Un mélange intéressant…