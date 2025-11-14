People

Pour la première fois, une série philippine tournée au Maroc avec Ivana Alawi, une star d’origine marocaine

Ivana Alawi, actrice philippine d'origine marocaine.

Les acteurs philippins Joshua Garcia et Ivana Alawi sont à l’affiche d’une série télévisée qui a pour principal décor le Maroc et ses paysages désertiques.

Par La Rédaction
Le 14/11/2025 à 13h40

Stars de la chaîne télévisée philippine ABS-CBN, Joshua Garcia et Ivana Alawi reviennent sur le petit écran avec «Love is never gone», première série télévisée philippine tournée au Maroc.

Produite par Dreamscape Entertainment, filiale d’ABS-CBN, et diffusée en 2026, cette série mêlant drame, action et comédie a fait l’objet d’un teaser avec l’annonce suivante: «Des déserts du Maroc, nous vous présentons une nouvelle série pleine d’action. Ils se poursuivront, se battront et s’accrocheront à un amour qui ne s’éteint jamais.»

Au mois d’août, Ivana Alawi avait déjà ébruité la nouvelle de ce tournage avec ses fans. Depuis Marrakech où se déroule une partie du tournage, l’actrice a partagé il y a une semaine plusieurs clichés de son séjour au Maroc sur son compte Instagram, suivi par plus de 12 millions d’abonnés.

Pour l’actrice, mannequin et youtubeuse née à Manille et ayant grandi à Bahreïn, ce projet tourné au Maroc est loin d’être anodin et sonne en réalité comme un retour aux sources. En effet, la jeune femme qui a également lancé sa propre marque de cosmétiques et compte parmi les plus grandes influenceuses au monde, est d’origine marocaine du côté de son père.

Ivana Alawi a par ailleurs été consacrée par Google comme «Top YouTube Content Creator» aux Philippines deux années consécutives et a été classée en 2021 par TC Candler, quatrième dans le classement des «100 plus beaux visages du monde».

#tournage de films étrangers au Maroc#cinéma#Philippines

