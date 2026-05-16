Marrakech Comedy Festival: découvrez le line-up de la première édition

Du 4 au 6 juin 2026, le Palais des Congrès de Marrakech accueillera la première édition du Marrakech Comedy Festival, avec une programmation résolument tournée vers la scène émergente, mêlant humour francophone et arabophone autour des talents les plus prometteurs de leur génération.

Le gala francophone, présenté par Malik Bentalha, réunira Paul de Saint Sernin, Meryem Benoua, Léopold Lemarchand et Sossam le magicien. Une affiche généreuse et éclectique qui témoigne de la vitalité de la nouvelle génération comique. Le gala arabophone, piloté par l’humoriste marocain Eko, mettra à l’honneur la scène comique marocaine en pleine effervescence, avec Zoubir Hilal, Saif Eddine Settif, Amine des Inqualifiables et Ghita Kitane.

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Le festival propose également deux spectacles solo très attendus. Yassar, révélation de l’humour marocain, présentera son one-man-show en darija, porté par une énergie généreuse et un sens aigu de l’observation du quotidien marocain. Nordine Ganso, révélation du paysage humoristique francophone, proposera quant à lui un spectacle à la fois doux et puissant, explorant avec une poésie désarmante les thèmes de l’intime, de la transmission et du quotidien.

«Avec cette programmation, nous avons souhaité offrir une place centrale aux talents émergents sans jamais perdre de vue notre exigence artistique. Ce festival est conçu comme un tremplin pour ceux qui montent, une scène où ils pourront se révéler au grand public. Ce line-up reflète notre ambition, à savoir rassembler, surprendre et faire rayonner Marrakech bien au-delà de nos frontières», a déclaré Karim Debbouze, réalisateur de l’événement.

Le gala francophone du Marrakech Comedy Festival sera diffusé sur Disney+, et retransmis sur 2M et TV5 Monde. La billetterie est ouverte sur Guichet.ma. Les galas francophones des 5 et 6 juin affichent complet, mais des billets restent disponibles pour le gala arabophone du 4 juin ainsi que pour les spectacles solo de Yassar et Nordine Ganso.