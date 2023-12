Encore mieux que l’original! Malik Bentalha dévoile les coulisses de son émission parodique «L’Heure de trop»

La parodie de l’émission «L’Heure des pros», diffusée sur CNews et animée par Pascal Praud, a atteint à ce jour plus de 33 millions de vues sur X (anciennement Twitter) depuis sa publication le 23 novembre sur le compte de l’humoriste français Malik Bentalha.

Plus vraie que l’originale, cette parodie a remporté tous les suffrages avec sa critique acerbe, sous couvert d’un humour décapant, des dangereuses dérives islamophobes sur les plateaux des chaînes d’information en continu en France.

Toutefois, l’humoriste qui campe dans la parodie le rôle de l’imam de Nancy, Larsen Harbouni, caricature plus vraie que nature de l’imam de Drancy, Hassan Chalghoumy, ne s’est pas arrêté en si bon chemin.

Ainsi, pour annoncer son nouveau spectacle, intitulé «Nouveau monde», qui se jouera du 10 au 31 décembre à la Cigale à Paris, Malik Bentalha a publié le 7 décembre, toujours sur son compte X, les coulisses de sa vraie-fausse émission, «L’Heure de trop», animée par Patrick Traud.

Nouveau spectacle : Nouveau Monde 🌍



Lien en bio 🎟️ pic.twitter.com/GKsfY7QtXz — MALIK BENTALHA (@MalikBentalha) December 6, 2023

Un «off» encore plus décapant que l’original et qui atteint déjà, quelques heures après sa publication sur le réseau social, plus de 2 millions de vues.