Médias: Pascal Praud et l’imam Chalghoumi réagissent à la parodie de Malik Bentalha qui les met en scène

Dans une vidéo intitulée "L'Heure de trop", l'humoriste Malik Bentalha parodie l'émission "L'Heure des pros", diffusée sur CNews, ainsi que son animateur vedette Pascal Praud et l'imam Hassen Chalghoumi.

Le premier à réagir au carton plein de Malik Bentalha est le personnage qu’il caricature avec brio, l’imam Chalghoumi, véritable star des médias en France, présenté comme le porte-voix de la communauté musulmane française, alors qu’il n’a jamais été désigné en tant que tel par ses coreligionnaires, et qu’il pèche souvent par ses prises de position et sa difficulté à s’exprimer.

Sur son compte X (anciennement Twitter), l’imam présenté dans la vraie fausse émission sous le nom de Larsen Harbouni, a publié un post mitigé. «Cette parodie m’a fait rire! Parce que je suis Charles!», écrit-il ainsi, faisant écho aux propos de l’humoriste qui se moque en filigrane du discours qu’avait tenu l’imam devant les médias au lendemain de l’attentat de Charlie Hebdo. «Mais certaines réactions montrent que ses auteurs avaient d’autres intentions aussi. Le rire est encouragé en islam quand il est empreint de bienveillance, prohibé quand il est malveillant. Je ne peux pas vous en dire plus», conclut-il, laissant entrevoir les limites de son sens de l’humour.

Cette parodie m’a fait rire ! Parce que je suis Charles !

Mais certaines réactions montrent que ses auteurs avaient d’autres intentions aussi

Le rire est encouragé en islam quand il est empreint de bienveillance, prohibé quand il est malveillant.

Je ne peux pas vous en dire plus https://t.co/L7qvCYqX10 — IMAM CHALGHOUMI (@Imam1chalghoumi) November 25, 2023

Du côté de Pascal Praud, rebaptisé pour l’occasion Patrick Traud, c’est dans les colonnes du journal Le Parisien qu’il s’est exprimé au sujet de cette parodie, dans le cadre d’une longue interview.

«Jeudi soir, Malik Bentalha a publié une parodie de “L’Heure des pros”. Cela vous a fait rire?», lui demande-t-on. «Le début, avec la chanson de Sardou, ça m’a fait marrer», consent l’animateur, à qui sont souvent reproché ses prises de position proches de l’idéologie d’extrême droite.

Lire aussi : Avec la parodie «L’heure de trop», l’humoriste Malik Bentalha dézingue l’islamophobie à la télévision française et ridiculise l’imam Chalghoumi

«Le reste, c’est caricatural, mais honnêtement, ce n’est pas méchant. Être parodié, c’est la rançon du succès. On ne caricature pas ce qui n’existe pas», poursuit l’animateur vedette de CNews qui officie aussi sur les ondes d’Europe 1 et en tant que chroniqueur sur Le Journal du Dimanche.

«Après, comme toujours, je regrette la surinstrumentalisation de ce sketch sur les réseaux sociaux… On me fait passer pour un réac alors que je suis plutôt anar. J’aime la liberté par-dessus tout. Qu’ils viennent à la maison discuter avec mes filles, elles sont super rock and roll! Ça les ferait rire», conclut-il.