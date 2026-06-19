Maroc-France: la coopération migratoire au menu d’une réunion de travail à Paris

Dans le cadre du dialogue régulier, confiant et approfondi entre le Maroc et la République française en matière migratoire, l’ambassade du Royaume en France a organisé, ce vendredi à Paris, une réunion de travail en marge du séminaire réunissant les 17 consuls généraux du Maroc et des représentants de haut niveau des administrations françaises et marocaines compétentes.

Selon un communiqué conjoint, cette rencontre qui a réuni côté français Frédéric Joram, directeur de l’Immigration à la Direction générale des étrangers, co-président du Groupe migratoire mixte permanent Maroc-France, Mireille Larrède, préfète déléguée à l’immigration à la Préfecture de police de Paris et côté marocain Khalid Zerouali, wali, directeur de la Migration et de la Surveillance des frontières, co-président du Groupe migratoire mixte permanent Maroc-France, Fouad Kadmiri, directeur des Affaires consulaires et sociales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et Samira Sitaïl, ambassadrice de Sa majesté le Roi en France, s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des ambitions du Partenariat d’exception renforcé scellé en octobre 2024 et fait suite à la 8ème réunion du Groupe migratoire mixte permanent Maroc-France qui s’est tenue le 12 mai 2026 à Tanger.

Au cours de cette réunion, les deux parties ont réitéré leur satisfaction quant au niveau de maturité atteint par le partenariat migratoire entre le Royaume du Maroc et la République française et aux résultats obtenus.

Cette séance de travail, précise le communiqué conjoint, a permis de passer en revue les évolutions positives et substantielles qu’a connue la coopération bilatérale en matière migratoire. Elle a, en outre, permis d’examiner les leviers susceptibles de contribuer à la fluidification des échanges opérationnels et au renforcement de la coordination entre les autorités consulaires marocaines et les services français concernés.

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Les discussions, précise le communiqué conjoint, ont notamment porté sur la fluidification de la mobilité légale, en particulier celle qui concerne les étudiants marocains et leurs conditions d’obtention de titre de séjour, la prévention des départs irréguliers, la lutte contre l’immigration clandestine, ainsi que la coordination relative aux procédures d’éloignement et de réadmission, dans le respect des droits, acquis et dignité des personnes, des engagements internationaux des deux pays et du principe de responsabilité partagée.

Elles ont également offert aux consuls généraux du Royaume du Maroc en France un cadre d’échange direct avec les autorités françaises compétentes, permettant de mieux identifier les contraintes pratiques rencontrées sur le terrain et d’y apporter des réponses concrètes.

Les deux parties ont rappelé l’importance et la pertinence de cet exercice, qui constitue un espace de dialogue opérationnel particulièrement utile entre les Consuls généraux du Royaume du Maroc et les services français concernés. Elles ont souligné que ce format inédit permet de renforcer la compréhension mutuelle, d’améliorer la circulation de l’information et de favoriser un traitement plus fluide, plus rapide et plus efficace des dossiers relevant de la coopération migratoire.

Les deux parties se sont félicitées de l’amélioration des indicateurs de coopération, de la qualité des échanges entre les services centraux, les préfectures et les consulats généraux, ainsi que de la consolidation d’un dialogue fondé sur la confiance, la transparence et l’esprit de partenariat.

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Selon le communiqué conjoint, la partie française a salué les efforts constants déployés par le Royaume du Maroc en matière de gestion des flux migratoires, de prévention de l’immigration irrégulière et de coopération avec ses partenaires. Elle a exposé les mesures prises pour faciliter le renouvellement des titres de séjour des ressortissants marocains en France. Elle a également relevé le rôle central joué par le binôme formé par les préfets et les consuls généraux du Royaume du Maroc en France dans le traitement des situations individuelles, l’identification des ressortissants marocains et la facilitation des procédures administratives.

Les deux parties ont souligné l’importance d’une démarche globale du partenariat migratoire, notamment à travers le renforcement de la dynamique de la mobilité légale dans toutes ses dimensions.

La partie marocaine, ajoute le communiqué, a mis l’accent sur l’importance de la protection des droits de la communauté marocaine établie en France, notamment les conditions de séjour des étudiants, et à une approche équilibrée de la coopération migratoire, associant responsabilité, humanité et respect de la dignité des personnes. Elle a également rappelé que la relation humaine, culturelle et économique entre le Maroc et la France constitue un pilier essentiel du partenariat d’exception entre les deux pays.