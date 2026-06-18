Défense: Rabat et Paris préparent une nouvelle étape de leur partenariat

Abdellatif Loudiyi, ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale, lors de son entretien avec Catherine Vautrin, ministre française des Armées et des Anciens combattants, en marge du salon Eurosatory à Paris.

Le ministre délégué chargé de l’administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, a été reçu à Paris par la ministre française des Armées et des Anciens combattants, Catherine Vautrin, pour un entretien consacré aux perspectives de coopération entre les deux pays.

Cette rencontre, tenue en marge du salon international de l’armement Eurosatory, a permis aux deux responsables d’examiner les moyens de consolider le partenariat stratégique liant Rabat et Paris.

Les discussions ont notamment porté sur le développement de la coopération dans les secteurs de l’industrie de défense et des capacités militaires, avec la volonté commune d’approfondir les échanges et de favoriser des projets à bénéfices réciproques.

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Les deux responsables ont souligné l’importance du développement des relations entre les industries de défense marocaines et françaises, considérées comme un axe central de cette dynamique.

La réunion de haut niveau prévue dans la capitale marocaine permettra de faire un point d’étape sur ces différentes initiatives. Elle offrira également l’occasion d’évaluer l’avancement des projets en cours et d’examiner de nouvelles perspectives de collaboration, confirmant la volonté du Maroc et de la France d’inscrire leur coopération en matière de défense dans une logique de long terme.