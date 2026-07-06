Jusqu’à 48°C attendus: l’ANEF place 12 provinces en alerte rouge pour risque de feux de forêt

Le Maroc entame une période de vigilance accrue face aux risques d’incendies de forêt. Selon le Bulletin de risque publié par l’Agence nationale des eaux et forêts pour la semaine du 6 au 12 juillet 2026, plusieurs régions du Royaume sont exposées à des niveaux de danger variables allant du risque modéré à l’extrême.

En s’appuyant sur des modèles scientifiques intégrant la nature du couvert forestier, son inflammabilité, ainsi que les prévisions météorologiques et les caractéristiques topographiques, l’ANEF a actualisé ses cartes prévisionnelles à l’échelle nationale. Cette évaluation met en évidence une situation préoccupante dans de nombreuses zones forestières.

Le niveau de danger extrême, classé en alerte rouge, concerne douze provinces: Berkane, Nador, Taourirt, Guercif, Ifrane, Taounate, Taza, Khénifra, Al Haouz, Essaouira, Agadir-Ida-Ou-Tanane et Taroudant. Dans ces territoires, la combinaison de fortes chaleurs, de sécheresse et de conditions topoclimatiques défavorables crée un environnement propice aux départs de feu et à leur propagation rapide.

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Par ailleurs, un niveau de risque élevé concerne un vaste ensemble de provinces comprenant Chefchaouen, Fahs-Anjra, Larache, Ouezzane, Tanger-Assilah, Tétouan, M’Diq-Fnideq, Jerada, Oujda-Angad, Fès, Kénitra, Rabat, Salé, Skhirate-Témara, Azilal, Béni Mellal, Chichaoua et Midelt. Un risque modéré est également relevé dans les provinces de Driouch, Al Hoceïma, Meknès, El Hajeb, Boulemane, Sefrou, Sidi Kacem et Khémisset.

Carte du risque des incendies de forêts, publiée par l’ANEF pour la période du 6 au 12 juillet.

Dans ce contexte, l’ANEF appelle les populations riveraines, les professionnels, les estivants et les visiteurs à la plus grande vigilance. L’agence recommande d’éviter toute activité susceptible de provoquer un départ de feu, notamment les feux en plein air, les brûlages de déchets ou toute utilisation non maîtrisée de sources de chaleur.

Elle insiste enfin sur la nécessité de signaler immédiatement aux autorités locales toute fumée suspecte ou tout comportement à risque, afin de permettre une intervention rapide et de limiter la propagation d’éventuels sinistres.