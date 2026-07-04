Vague de chaleur: 16 villes au-dessus des 40°C vendredi, Sidi Slimane toujours en tête avec 47°C

Sidi Slimane conserve la première place avec 47°C. Marrakech suit avec 45,4°C, devant Ben Guerir qui atteint 45,1°C. Taroudant enregistre 44,1°C, Béni Mellal 43,9°C et Settat 43,4°C. Meknès affiche 43°C, tandis que Nouaceur dépasse les 42°C avec 42,1°C.

Larache atteint 41,9°C et Kénitra 41,5°C. Khouribga enregistre 41,3°C, Es-Smara et Takerkoust 41,2°C chacune, et Ben Slimane 41°C. Zagora frôle les 41°C avec 40,7°C, Guelmim affiche 40,2°C.

Fès-Saïss enregistre 39,4°C et Errachidia 38,9°C. Ouarzazate atteint 38,4°C, Tiznit 37,9°C. Salé affiche 37°C, Casablanca 36,9°C et Safi 36,7°C. Rabat enregistre 36,5°C, Bouarfa 36,3°C. L’aéroport de Safi-Essaouira et celui de Taza ferment la liste avec respectivement 36,2°C et 36,1°C.

Ce que prévoit la DGM

Samedi, le temps restera chaud à très chaud localement dans les plaines nord et centre, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces du Sud, avec des maximales entre 40 et 46°C.

Les autres régions afficheront des températures entre 32 et 38°C, plus fraîches sur les hauteurs du Haut Atlas et près des côtes sud, entre 22 et 28°C.

Des nuages bas et des bancs de brouillard sont attendus le matin et la nuit sur les côtes atlantiques et l’ouest de la façade méditerranéenne. Des averses ou orages sont possibles sur les reliefs de l’Atlas, les plateaux des phosphates et le nord-est des provinces du Sud. Des vents relativement forts sont prévus sur la région de Tanger, avec des risques de soulèvements de poussière par endroits.

Lire aussi : Vague de chaleur: voici les villes où le thermomètre a dépassé les 40°C jeudi

Dimanche, les conditions chaudes à très chaudes persisteront, notamment à l’est et au sud des provinces du Sud, dans le Sud-Est, les plaines nord et centre, le Saïss, l’Oulmès et l’intérieur du Souss. Les températures resteront stables par rapport à la veille. Des averses orageuses restent possibles sur le Moyen et le Haut Atlas ainsi que dans le Sud-Est.

Lundi, la chaleur se maintiendra dans la plupart des zones intérieures. Les températures baisseront légèrement sur les plaines atlantiques nord et dans le Sud-Est, mais continueront de grimper ailleurs. Des nuages instables sur le Moyen Atlas pourront donner des orages localisés.

De mardi jusqu’à la fin de la semaine prochaine, la chaleur persistera au Sud, dans le Sud-Est, les plaines nord et centre et le Souss. Les températures poursuivront leur hausse graduelle jusqu’à jeudi sur la majorité des régions du Royaume, avant une accalmie progressive en fin de semaine.

Les précautions à prendre

Face à la persistance de ces conditions caniculaires, la DGM recommande d’éviter toute exposition directe au soleil entre midi et la fin de l’après-midi, de s’hydrater régulièrement même en l’absence de soif et de renoncer aux activités physiques intenses durant les heures les plus chaudes.

Une attention particulière doit être portée aux enfants, aux personnes âgées et aux malades chroniques. La DGM invite par ailleurs la population à suivre ses bulletins météorologiques officiels pour rester informée des dernières évolutions.