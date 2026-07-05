Société

Météo. Chaleur persistante ce dimanche 5 juillet avec orages sur les reliefs

La plage de la ville de Bouznika, dans la province de Benslimane.

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 5 juillet 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/07/2026 à 05h43

- Temps chaud à localement très chaud sur l’est et le sud des provinces saharienne, le Sud-Est, les plaines nord et centre, le Saiss, Oulmès et l’intérieur du Souss.

- Nuages bas avec formations brumeuses matinales et nocturnes sur les côtes nord et centre.

- Ondées ou averses orageuses sur les Moyen et Haut Atlas et le Sud-Est.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, les plaines centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 12/18°C sur l’Atlas et le Rif, de 26/32°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, Chiadma, le Souss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines de Tadla, Rehamna, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces saharienne et de 18/24°C ailleurs.

- Températures maximales évoluant peu.

- Mer peu agitée sur la Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et fortes rafales de vent dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 5 juillet 2026:

Oujda min 20 max 36

Bouarfa min 21 max 38

Al Hoceima min 18 max 28

Tétouan min 24 max 29

Sebta min 22 max 25

Mellilia min 22 max 28

Tanger min 25 max 33

Kénitra min 22 max 44

Rabat min 23 max 34

Casablanca min 25 max 36

El Jadida min 22 max 33

Settat min 25 max 43

Safi min 17 max 38

Khouribga min 26 max 42

Béni Mellal min 28 max 42

Marrakech min 27 max 45

Meknès min 28 max 43

Fès min 25 max 41

Ifrane min 20 max 33

Taounate min 26 max 42

Errachidia min 28 max 40

Ouarzazate min 23 max 39

Agadir min 18 max 30

Essaouira min 16 max 30

Laâyoune min 19 max 32

Es-Semara min 26 max 46

Dakhla min 18 max 25

Aousserd min 25 max 47

Lagouira min 19 max 26

Midelt min 20 max 33.

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/07/2026 à 05h43
#Météo#Météorologie#DGM#Climat#chaleur#températures#orages

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