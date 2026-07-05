Météo. Chaleur persistante ce dimanche 5 juillet avec orages sur les reliefs

La plage de la ville de Bouznika, dans la province de Benslimane.

- Temps chaud à localement très chaud sur l’est et le sud des provinces saharienne, le Sud-Est, les plaines nord et centre, le Saiss, Oulmès et l’intérieur du Souss.

- Nuages bas avec formations brumeuses matinales et nocturnes sur les côtes nord et centre.

- Ondées ou averses orageuses sur les Moyen et Haut Atlas et le Sud-Est.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, les plaines centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 12/18°C sur l’Atlas et le Rif, de 26/32°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, Chiadma, le Souss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines de Tadla, Rehamna, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces saharienne et de 18/24°C ailleurs.

- Températures maximales évoluant peu.

- Mer peu agitée sur la Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et fortes rafales de vent dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 5 juillet 2026:

– Oujda min 20 max 36

– Bouarfa min 21 max 38

– Al Hoceima min 18 max 28

– Tétouan min 24 max 29

– Sebta min 22 max 25

– Mellilia min 22 max 28

– Tanger min 25 max 33

– Kénitra min 22 max 44

– Rabat min 23 max 34

– Casablanca min 25 max 36

– El Jadida min 22 max 33

– Settat min 25 max 43

– Safi min 17 max 38

– Khouribga min 26 max 42

– Béni Mellal min 28 max 42

– Marrakech min 27 max 45

– Meknès min 28 max 43

– Fès min 25 max 41

– Ifrane min 20 max 33

– Taounate min 26 max 42

– Errachidia min 28 max 40

– Ouarzazate min 23 max 39

– Agadir min 18 max 30

– Essaouira min 16 max 30

– Laâyoune min 19 max 32

– Es-Semara min 26 max 46

– Dakhla min 18 max 25

– Aousserd min 25 max 47

– Lagouira min 19 max 26

– Midelt min 20 max 33.