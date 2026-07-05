Météo. Chaleur persistante ce dimanche 5 juillet avec orages sur les reliefs

- Temps chaud à localement très chaud sur l’est et le sud des provinces saharienne, le Sud-Est, les plaines nord et centre, le Saiss, Oulmès et l’intérieur du Souss.
- Nuages bas avec formations brumeuses matinales et nocturnes sur les côtes nord et centre.
- Ondées ou averses orageuses sur les Moyen et Haut Atlas et le Sud-Est.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, les plaines centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
- Températures minimales de l’ordre de 12/18°C sur l’Atlas et le Rif, de 26/32°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, Chiadma, le Souss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines de Tadla, Rehamna, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces saharienne et de 18/24°C ailleurs.
- Températures maximales évoluant peu.
- Mer peu agitée sur la Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.
Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et fortes rafales de vent dans plusieurs provinces
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 5 juillet 2026:
– Oujda min 20 max 36
– Bouarfa min 21 max 38
– Al Hoceima min 18 max 28
– Tétouan min 24 max 29
– Sebta min 22 max 25
– Mellilia min 22 max 28
– Tanger min 25 max 33
– Kénitra min 22 max 44
– Rabat min 23 max 34
– Casablanca min 25 max 36
– El Jadida min 22 max 33
– Settat min 25 max 43
– Safi min 17 max 38
– Khouribga min 26 max 42
– Béni Mellal min 28 max 42
– Marrakech min 27 max 45
– Meknès min 28 max 43
– Fès min 25 max 41
– Ifrane min 20 max 33
– Taounate min 26 max 42
– Errachidia min 28 max 40
– Ouarzazate min 23 max 39
– Agadir min 18 max 30
– Essaouira min 16 max 30
– Laâyoune min 19 max 32
– Es-Semara min 26 max 46
– Dakhla min 18 max 25
– Aousserd min 25 max 47
– Lagouira min 19 max 26
– Midelt min 20 max 33.