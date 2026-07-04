Société

Alerte météo. Vague de chaleur et fortes rafales de vent dans plusieurs provinces

À Marrakech.

Une vague de chaleur et de fortes rafales de vent sont attendues dans plusieurs provinces du Royaume, de samedi à mercredi, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/07/2026 à 13h09

Avec des températures oscillant entre 43 et 46°C, cette vague de chaleur concernera les provinces de Sidi Slimane, El Kelaâ des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Khémisset, Youssoufia, Fquih Ben Salah, Aousserd, Kénitra, Sidi Kacem, Settat, Chichaoua, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara, Taroudant, Tata, Zagora et Béni Mellal.

Durant la même période, des températures entre 40 et 43°C sont attendues dans les provinces de Larache, Ouazzane, Chtouka-Ait Baha, Inezgane-Ait Melloul, Tiznit, Guelmim, Meknès, Taounate, Khouribga, Sefrou, Tinghir, Errachidia, Taza, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Benslimane, Berrechid, Essaouira, Médiouna, Nouaceur, Sidi Bennour, Safi, El Hajeb, Khénifra, Fès et Moulay Yaâcoub.

Les samedi et dimanche, des températures allant de 33 à 38°C toucheront les provinces de Skhirat-Témara, Casablanca, Mohammedia, Rabat, Salé, El Jadida et Ifrane, fait savoir la DGM, ajoutant qu’un thermomètre oscillant entre 41 et 44°C est prévu à l’intérieur des provinces de Tan-Tan, Tarfaya et Laâyoune, de dimanche à mercredi.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent (75 à 85 km/h) sont attendues ce samedi jusqu’à 23h00 dans les provinces de Tanger-Assilah et Fahs-Anjra, précise la même source.

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/07/2026 à 13h09
#Canicule#Vague de chaleur#DGM#vents forts#rafales de vent

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