Politique

Santé: premier Conseil d’administration du Groupement sanitaire territorial de Rabat-Salé-Kénitra

Aziz Akhannouch a présidé la réunion inaugurale du conseil d’administration du Groupement sanitaire territorial (GST) de Rabat-Salé-Kénitra.

Revue de presseSur hautes orientations royales, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a présidé la réunion inaugurale du conseil d’administration du Groupement sanitaire territorial (GST) de Rabat-Salé-Kénitra, marquée par l’adoption des structures organisationnelles, du programme d’action et du budget 2026. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 15/05/2026 à 18h48

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé la première réunion du conseil d’administration du Groupement sanitaire territorial (GST) de la région de Rabat-Salé-Kénitra. Un événement qui s’inscrit comme une avancée organisationnelle majeure, voire charnière, dans la réforme du système de santé national.

Au cours de cette séance, il a été procédé à l’approbation officielle de la structure organisationnelle du GST, de son programme d’action, du budget pour l’année 2026, ainsi que du statut-type régissant les professionnels de santé qui lui sont affiliés, rapporte Al Akhbar de ce week-end (16 et 17 mai). Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique continue visant à opérationnaliser les mécanismes de la gouvernance territoriale, conformément aux directives royales appelant à une réforme globale et substantielle du secteur sanitaire. L’objectif poursuivi est la concrétisation effective du chantier de généralisation de la protection sociale, tout en renforçant l’équité territoriale dans l’accès aux services de santé entre les différentes régions du Royaume.

Dans ce cadre, Akhannouch a souligné que «la création des GST constitue un levier stratégique pour réorganiser l’offre de soins à l’échelle régionale, en garantissant une complémentarité effective entre les différents établissements hospitaliers de la région». Une complémentarité, a-t-il précisé, qui s’articulera autour d’un programme sanitaire régional intégrant les spécificités locales et répondant aux besoins réels des populations.

Il a également relevé que l’instauration du GST de la région de Rabat-Salé-Kénitra est «susceptible de consolider le statut de la région en tant que pôle médical de référence, compte tenu de ses grands centres hospitaliers et de ses structures sanitaires à vocation universitaire et spécialisée». Cette avancée, selon lui, confère à la région la légitimité de servir de modèle dans la mise en œuvre de cette réforme ambitieuse.

Au cours de la même réunion, Brahim Lakhal, directeur général du GST régional, a présenté un exposé détaillé couvrant les différents aspects organisationnels et financiers liés à la gestion de cet établissement, ainsi que le projet de budget et le programme d’action pour l’année 2026, note Al Akhbar.

Les échanges ont également porté sur les mécanismes de développement des parcours de soins, afin d’assurer une meilleure fluidité dans l’orientation des patients au sein du système sanitaire et une amélioration de la qualité des prestations. Enfin, la question de la réduction des délais d’hospitalisation a été abordée, à travers l’adoption de nouvelles approches de gestion fondées sur l’efficacité et la culture des résultats.

Par Hassan Benadad
Le 15/05/2026 à 18h48
#Santé#Aziz Akkhanouch#Groupements sanitaires territoriaux#Rabat-Salé

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