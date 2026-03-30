Politique

Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma: le SNS réclame une évaluation du GST et l’élaboration d’une feuille de route exécutoire

Le CHU Mohammed VI de Tanger.

Revue de presseDans une note revendicative, le Syndicat national de la santé publique (SNSP-FDT) appelle à une accélération de la régularisation des demandes du personnel soignant dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. Au nom de l’équité professionnelle, financière et sociale, l’organisation réclame une feuille de route exécutoire, une évaluation régionale sans complaisance de l’expérience pilote du Groupement sanitaire territorial (GST). Cet article est une revue de presse tiré d’Al Ahdath Al Maghribia.

Par Hassan Benadad
Le 30/03/2026 à 18h30

Le Syndicat national de la santé publique (SNSP-FDT) a rendu publique une note revendicative dans laquelle il exhorte les autorités compétentes à accélérer la régularisation des revendications du personnel de santé de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. Ses demandes visent à instaurer une équité professionnelle, financière et sociale, à sauvegarder la dignité, les droits et les acquis des agents, ainsi qu’à garantir la stabilité de l’emploi et des conditions de départ à la retraite des fonctionnaires.

Le syndicat impute aux instances de tutelle la responsabilité de la «montée de la tension» constatée dans les établissements de santé, tout en réclamant la tenue d’une réunion d’urgence associant le ministère de la Santé, la direction générale du Groupement sanitaire territorial (GST) et les organisations syndicales les plus représentatives. L’objectif serait d’élaborer une feuille de route exécutoire et lisible, propre à apaiser le climat social, rapporte Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 31 mars.

Dans son communiqué, il insiste aussi sur la nécessité d’une évaluation régionale, globale et effective de l’expérience pilote du GST, menée avec une participation active des syndicats, afin de diagnostiquer les dysfonctionnements et de remédier aux dérives constatées lors du lancement. Par ailleurs, le SNSP-FDT préconise l’élaboration d’un plan régional clair pour la mise en œuvre de la loi-cadre 06.22 et de la législation relative aux GST, précisant de manière détaillée les attributions administratives, financières et opérationnelles.

Le syndicat souligne l’impérieuse nécessité d’instaurer la transparence et la reddition des comptes, de mettre un terme à l’improvisation et à l’ambiguïté dans la gestion sanitaire régionale, et rejette fermement toute orientation vers la gestion déléguée, la privatisation ou la sous-traitance des services de soins et du transport sanitaire.

Il réaffirme par ailleurs son attachement de principe au maintien de la centralisation des salaires et des postes financiers pour l’ensemble des professionnels de la santé, condition selon lui essentielle pour préserver la qualité de fonctionnaire public et assurer la stabilité professionnelle et sociale au sein du nouveau système de santé. À cet égard, il exige que les rémunérations continuent d’être versées par le budget général de l’État, note Al Ahdath Al Maghribia. Enfin, le SNSP-FDT met l’accent sur la nécessaire préservation de la pleine continuité des droits sociaux et des droits à la retraite pour tous les professionnels de santé, notamment par l’affiliation à la Caisse marocaine de retraite (CMR) de l’ensemble des fonctionnaires et salariés recrutés par le GST.

Par Hassan Benadad
Le 30/03/2026 à 18h30
#Santé#Grève#Syndicats#Groupement sanitaire territorial

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