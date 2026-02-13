Santé: vers une fermeture définitive du CHR Hassan II d’Agadir?

Les autorités du ministère de la Santé et de la protection sociale auraient entamé les procédures administratives et organisationnelles en vue de transférer le service maternité du Centre hospitalier régional (CHR) Hassan II d’Agadir vers le centre hospitalier provincial d’Inzegane.

Dans ce cadre, le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé a rencontré, la semaine dernière, les sages-femmes de la maternité du CHR Hassan II d’Agadir. L’objectif était d’officialiser le transfert de leur service vers Inzegane, afin de consolider les capacités du centre hospitalier provincial local.

Ce qui balise la voie à la fermeture définitive du service maternité du CHR d’Agadir, fait remarquer le quotidien Al Akhbar qui rapporte l’information dans son édition du week-end des 14 et 15 février.

D’après les sources du quotidien, «alors que certaines sages-femmes auraient accepté à contrecœur leur affectation à Inzegane, des gynécologues auraient exprimé leur refus d’être affectés ailleurs».

Et de préciser qu’«une seule médecin aurait favorablement accueilli la décision de transfert à Inzegane, où deux autres médecins pourraient la rejoindre la semaine prochaine, après une période de suspension».

D’après les mêmes sources, un plan sera mis en place pour transférer toutes les structures sanitaires du CHR d’Agadir, y compris le SAMU (Service d’Aide Médicale Urgente), en vue de le fermer définitivement.

Pour ce faire, poursuit le quotidien, le secrétaire général du ministère de la Santé se rendra dans la ville pendant les prochains jours afin de superviser l’opération de transfert vers Inzegane.

D’ailleurs, explique le quotidien, le centre hospitalier provincial d’Inzegane évacue depuis plusieurs jours les cas critiques vers le CHU Mohammed VI d’Agadir alors qu’elle le faisait auparavant vers le CHR.