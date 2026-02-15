Pour une cigarette, un patient se donne la mort au CHU d’Agadir

Événement tragique et sans précédent au CHU Mohammed VI d’Agadir, un nouvel établissement hospitalier. Un homme dans la soixantaine, hospitalisé pour des soins, s’est donné la mort malgré les tentatives d’intervention et de réanimation, succombant sur le coup, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du lundi 16 février. La victime a profité d’un moment d’inattention pour se jeter par la fenêtre de sa chambre située au troisième étage, provoquant un choc profond parmi les patients, le personnel soignant, les médecins, la direction de l’hôpital, ainsi que sa famille.

Citant des sources locales, Al Akhbar indique que les motivations de ce geste étaient de nature personnelle. L’homme suivait un traitement pour un asthme chronique et avait été admis au service de pneumologie. Durant son hospitalisation, son médecin lui avait interdit de fumer, insistant également auprès de sa famille pour qu’elle veille à ce qu’il respecte cette consigne, essentielle à son rétablissement. Après avoir achevé la durée nécessaire de son traitement et constaté une amélioration de son état de santé, il avait reçu son certificat de sortie.

Toutefois, sa famille avait souhaité le maintenir à l’hôpital afin qu’il continue un traitement pour une autre affection qui le préoccupait, une pathologie de la prostate. Il avait alors été transféré dans le service médical spécialisé correspondant, où il recevait les soins appropriés. Toujours selon les témoignages rapportés par Al Akhbar, la victime avait bénéficié d’une visite de son épouse. Elle refusa de lui donner une cigarette, lui expliquant qu’il devait poursuivre son traitement contre l’asthme. Dans un moment de colère et de désespoir, l’homme aurait décidé de mettre fin à ses jours, profitant de l’inattention générale pour ouvrir la fenêtre de sa chambre et se jeter dans le vide.

La direction du centre hospitalier a réagi par un communiqué officiel. Elle a précisé que le patient était suivi médicalement selon les standards et protocoles en vigueur, que son décès avait été constaté à 9h40 du matin, et qu’au cours de son hospitalisation, son état était stable. Le communiqué ajoute que les équipes médicales et paramédicales sont immédiatement intervenues et ont appliqué l’ensemble des mesures de réanimation, en vain, avant de constater son décès. Une enquête judiciaire est en cours, sous la supervision du parquet, afin de déterminer avec précision les circonstances de ce drame, conformément aux procédures légales en vigueur.