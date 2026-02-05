Un agent de la CMR se suicide sur son lieu de travail: la piste de difficultés financières évoquée

Un employé de la Caisse marocaine de retraites (CMR) a été retrouvé sans vie après s’être donné la mort par pendaison à l’intérieur de l’un des bureaux de l'établissement

C’est dans le bureau des archives de la Caisse marocaine de retraites (CMR) que le corps d’un fonctionnaire a été découvert, mardi dernier, pendu et sans vie, par ses collègues. Selon le quotidien Assabah, qui rapporte cette information dans son édition du vendredi 6 février, la panique et la stupeur se sont emparées de l’ensemble du personnel de la CMR après cette découverte macabre, à tel point que certains ont fui leurs bureaux et se sont rassemblés sur l’avenue El Arâre (Genévrier), où se trouve le siège de la CMR à Hay Ryad, à Rabat.

La police judiciaire relevant de l’arrondissement de la sûreté de Hay Ryad est rapidement arrivée sur les lieux, où ses éléments ont constaté la présence du cadavre suspendu à une grosse et solide corde autour du cou dans le service des archives de la caisse. Le corps a ensuite été transféré à la morgue de Hay Ryad pour autopsie.

Selon les sources d’Assabah, l’enquête préliminaire a permis de découvrir une lettre dans laquelle le disparu s’adresse à son épouse et à ses enfants pour leur demander de lui pardonner cet acte. Il leur explique que la raison principale qui l’a poussé à prendre la décision de se suicider est l’inextricable situation financière dans laquelle il s’est retrouvé, et qui ne lui a laissé d’autre solution que la mort, plutôt que d’être traîné devant les tribunaux avant de se retrouver inévitablement en prison. Le disparu aurait en effet signé de nombreux chèques sans provision, dont certains porteurs ont choisi de porter plainte contre lui.

Assabah précise que le suicide a eu lieu lundi dernier en fin de matinée, lorsque ce fonctionnaire a disparu des regards, avant que son cadavre ne soit découvert le lendemain matin, à la stupeur générale, dans le service des archives.

La famille du disparu ainsi que plusieurs fonctionnaires de la CMR ont été convoqués et entendus dans les locaux de la police judiciaire à Hay Ryad. Pour sa part, le parquet général, sur la base des rapports d’enquête et surtout de la lettre écrite par le disparu, semble se diriger vers la clôture définitive de cette affaire. Le corps a été remis à la famille, qui a procédé à son enterrement mercredi dernier.