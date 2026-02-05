Société

Un agent de la CMR se suicide sur son lieu de travail: la piste de difficultés financières évoquée

Un employé de la Caisse marocaine de retraites (CMR) a été retrouvé sans vie après s’être donné la mort par pendaison à l’intérieur de l’un des bureaux de l'établissement

Revue de presseUn agent de la Caisse marocaine de retraites (CMR) a mis fin à ses jours en se suicidant par pendaison dans l’un des bureaux de son lieu de travail. Le disparu a néanmoins pris soin de laisser une lettre, destinée à son épouse et à ses enfants, pour leur demander excuse et pardon, tout en leur expliquant que son imminente comparution devant la justice pour des chèques sans provision serait à l’origine de son geste fatal. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 05/02/2026 à 20h57

C’est dans le bureau des archives de la Caisse marocaine de retraites (CMR) que le corps d’un fonctionnaire a été découvert, mardi dernier, pendu et sans vie, par ses collègues. Selon le quotidien Assabah, qui rapporte cette information dans son édition du vendredi 6 février, la panique et la stupeur se sont emparées de l’ensemble du personnel de la CMR après cette découverte macabre, à tel point que certains ont fui leurs bureaux et se sont rassemblés sur l’avenue El Arâre (Genévrier), où se trouve le siège de la CMR à Hay Ryad, à Rabat.

La police judiciaire relevant de l’arrondissement de la sûreté de Hay Ryad est rapidement arrivée sur les lieux, où ses éléments ont constaté la présence du cadavre suspendu à une grosse et solide corde autour du cou dans le service des archives de la caisse. Le corps a ensuite été transféré à la morgue de Hay Ryad pour autopsie.

Selon les sources d’Assabah, l’enquête préliminaire a permis de découvrir une lettre dans laquelle le disparu s’adresse à son épouse et à ses enfants pour leur demander de lui pardonner cet acte. Il leur explique que la raison principale qui l’a poussé à prendre la décision de se suicider est l’inextricable situation financière dans laquelle il s’est retrouvé, et qui ne lui a laissé d’autre solution que la mort, plutôt que d’être traîné devant les tribunaux avant de se retrouver inévitablement en prison. Le disparu aurait en effet signé de nombreux chèques sans provision, dont certains porteurs ont choisi de porter plainte contre lui.

Assabah précise que le suicide a eu lieu lundi dernier en fin de matinée, lorsque ce fonctionnaire a disparu des regards, avant que son cadavre ne soit découvert le lendemain matin, à la stupeur générale, dans le service des archives.

La famille du disparu ainsi que plusieurs fonctionnaires de la CMR ont été convoqués et entendus dans les locaux de la police judiciaire à Hay Ryad. Pour sa part, le parquet général, sur la base des rapports d’enquête et surtout de la lettre écrite par le disparu, semble se diriger vers la clôture définitive de cette affaire. Le corps a été remis à la famille, qui a procédé à son enterrement mercredi dernier.

Par La Rédaction
Le 05/02/2026 à 20h57

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Casablanca: une enquête judiciaire ouverte pour élucider les circonstances d’une tentative de suicide d’un fonctionnaire de police

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Beni Mellal: un charlatan arrêté après le suicide d’une cliente

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Suicide d’un enseignant à Casablanca: la direction régionale et le syndicat livrent des versions contrastées

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Sidi Slimane: une médecin sauvée d’une tentative de suicide

Articles les plus lus

1
Avis d’expert: Ksar El Kébir, Sidi Slimane, Sidi Kacem... Tout ce qu’il faut savoir sur les crues qui sévissent au Maroc
2
Pourquoi les réserves de change ont bondi de 18% en 2025
3
À Ksar El Kébir, 54.000 habitants évacués: pourquoi la ville est sous les eaux et à quels risques faut-il s’attendre?
4
Difficultés d’approvisionnement en carburant dans plusieurs régions: des voix s’élèvent contre le mutisme du gouvernement et du GPM
5
Info360. Noureddine Bensouda quitte la TGR sur fond de tensions autour de la réforme des taxes locales
6
Tribune. Les habits neufs de l’empereur Tebboune
7
Casablanca: fin de la gratuité, bientôt une facturation au tonnage pour les grands producteurs de déchets
8
Le Polisario organisation terroriste, l’armement russe et promesses creuses d’Alger: le Sénat américain monte au créneau
Revues de presse

Voir plus