Oulad Youssef: un sit-in de protestation se solde par une tentative de suicide

Les autorités locales de la province de Béni Mellal ont annoncé la fin de l’action de protestation menée par un individu qui avait entamé un sit-in au sommet d’un château d’eau, situé dans la commune territoriale d’Oulad Youssef. Le mouvement de protestation s’est tragiquement terminé dans la soirée du vendredi 11 juillet, lorsque l’homme s’est jeté du haut de l’installation, une corde nouée autour du cou.

Selon la même source, l’homme, âgé de 45 ans, a été évacué en urgence vers l’hôpital régional de Béni Mellal, où il est actuellement pris en charge au service des soins intensifs.

Dès le début de son action, les autorités compétentes ont multiplié les tentatives d’intervention pour le dissuader et le mettre à l’abri du danger, indique la même source. Toutes les voies de dialogue et de médiation ont été explorées, en présence de membres de sa famille, de proches, ainsi que de représentants de la Commission régionale des droits de l’Homme.

Il n’a toutefois réagi favorablement à aucune des propositions qui lui ont été faites, notamment concernant l’accompagnement de sa demande par les voies légales en vigueur.

Dans la nuit du vendredi 11 juillet, l’action de protestation a connu une escalade particulièrement grave. Selon les autorités locales, l’individu a feint un malaise afin de solliciter l’intervention des éléments de la Protection civile. À l’arrivée de deux sapeurs-pompiers venus lui porter secours, il a pris l’un d’eux en otage, l’a agressé à l’aide d’un objet tranchant, puis l’a ligoté avant de le précipiter dans le vide depuis le sommet du château d’eau. La victime a été grièvement blessée et souffre de fractures nécessitant une intervention chirurgicale en urgence.

Face à l’aggravation de la situation et au danger imminent que représentait l’individu, tant pour lui-même que pour autrui, les éléments de la Gendarmerie royale sont intervenus afin de le maîtriser et de mettre un terme à son comportement dangereux. L’intéressé a toutefois opposé une résistance violente, utilisant des objets tranchants et contondants, et lançant des pierres contre les secouristes.

Après avoir été encerclé par les forces de l’ordre, il s’est finalement jeté du haut du château d’eau, malgré l’installation en contrebas d’un dispositif amortisseur mis en place dans l’objectif de préserver sa vie.

Une enquête judiciaire a été ouverte par la Gendarmerie royale, sous la supervision du parquet compétent, informé en temps réel des différentes étapes de l’intervention. Cette enquête vise à établir les circonstances exactes de l’affaire et à déterminer l’ensemble des responsabilités impliquées.