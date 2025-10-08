Un avocat du barreau de Rabat retrouvé mort sur une plage près de Skhirat

Le corps sans vie d’un avocat et enseignant universitaire, âgé d’une soixantaine d’années, a été retrouvé tôt mardi matin sur la plage de Oued Ykem, près de Skhirat, indique le quotidien Al Akhbar dans son édition de ce jeudi 9 octobre. Les vagues ont rejeté sa dépouille sur le rivage dans des circonstances encore non élucidées, écrit le quotidien, citant des sources concordantes.

Selon les premières informations, une enquête judiciaire a été ouverte par la gendarmerie royale sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les causes exactes du décès. Le corps a été identifié, et une autopsie a été ordonnée pour préciser les raisons de la mort.

D’après Al Akhbar, le défunt faisait face à d’importantes difficultés professionnelles et judiciaires. Il avait récemment été impliqué dans une affaire de détournement de fonds portant sur une somme d’environ deux millions de dirhams. Poursuivi pour abus de confiance, il avait été condamné à deux mois de prison ferme avant de régulariser sa situation en restituant le montant litigieux.

Mais les déboires de l’avocat ne se sont pas arrêtés là. Sur le plan disciplinaire, il avait été suspendu de l’exercice de la profession pour deux ans. Plus récemment, le parquet du tribunal de première instance de Témara avait engagé de nouvelles poursuites à son encontre pour blanchiment d’argent, ordonnant le gel de l’ensemble de ses avoirs et comptes bancaires, y compris ceux de son épouse, souligne Al Akhbar.

Ces événements successifs auraient profondément affecté le juriste, selon des proches. Lundi matin, il aurait quitté son domicile vêtu d’une tenue de sport, laissant derrière lui ses téléphones et effets personnels, en indiquant à sa famille qu’il allait faire du sport près de la mer. Il n’est jamais rentré. Son corps a été découvert le lendemain matin.

En attendant les conclusions de l’autopsie et des investigations en cours, plusieurs sources penchent pour la thèse du suicide, en raison des difficultés personnelles et professionnelles que traversait la victime.