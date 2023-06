Trafic de drogue: 115 ans de prison pour un gang composé en outre de gendarmes et d’un magistrat

La Cour d’appel de Rabat vient de prononcer une condamnation, en première instance, à des peines totalisant 115 ans de prison contre les personnes impliquées dans une affaire de trafic international de drogue et de corruption. Selon le quotidien Al Akhbar qui rapporte l’information dans son édition du lundi 19 juin, la Cour a également ordonné, vendredi, des amendes de plusieurs millions de dirhams contre les mis en cause.

18 gendarmes de différents grades, un substitut du procureur du roi et cinq barons de drogues ont ainsi été condamnés dans cette affaire qui a été portée devant la justice en début de l’année 2020.

Dans les détails, les 18 gendarmes ont été condamnés ensemble à un total de 90 années de prison ferme, les cinq barons de drogue et le magistrat membre du ministère public se partagent les 25 années de prison restantes.

D’après le quotidien, un adjudant de la gendarmerie, chef du poste à la base navale de Ksar Sghir, a ainsi été condamné à dix ans de prison ferme, et un peu moins d’un million de dirhams d’amende. Son adjoint qui est et en même temps son bras droit dans ses activités illégales, a écopé de 9 ans de prison ferme et une amende de 800.000 dirhams. Onze autres éléments de la gendarmerie, qui se trouvaient directement sous les ordres de l’adjudant, responsable du poste, ont été condamnés ensemble à un total de 49 ans de prison ferme et des amendes d’environ 20 millions de dirhams. Parmi ces derniers figurent deux jeunes recrues âgées d’à peine 20 ans, mais dont les comptes bancaires contiennent des dépôts d’un total de plus de 20 millions de dirhams, et cela les enquêteurs l’ont découvert après l’éclatement de cette affaire.

Les autres gendarmes impliqués dans l’affaire ont écopé ensemble de 22 ans de prison ferme, dont six à l’encontre d’un officier au grade de lieutenant-colonel interpellé il y a deux ans à l’école d’instruction de la gendarmerie de Marrakech pour soupçons de relation avec l’un des barons de drogue. La cour a condamné quatre autres gendarmes à des peines cumulées de 16 ans de prison.

Quant au jeune substitut du procureur du roi, qui était en poste à Khenifra, il a été condamné à cinq ans de prison ferme et une amende de 100.000 dirhams. Les barons de drogue, dont un ressortissant algérien né en 1983, probablement le chef de ce réseau, ont été condamnés ensemble à 20 ans de prison et des amendes de plus de 430.000 dirhams.

Au total, rappelle le quotidien, ce sont 23 personnes qui sont impliquées dans cette affaire qui a éclaté entre Ksar Sghir et Nador. L’enquête a été menée par la brigade nationale de la police judiciaire relevant de la gendarmerie royale sous la supervision du Parquet près la Cour d’appel de Rabat. L’affaire a éclaté suite à l’interception de plusieurs tonnes de chira à Ksar Sghir.

Les premières investigations ont conduit à l’arrestation de 11 gendarmes relevant tous du poste basé au port militaire. Avec la progression de l’enquête, les ramifications du réseau ont été mises à jour et s’étendent jusqu’à la ville de Nador.