Espagne: saisie de quatre tonnes de cannabis dans des camions en provenance du Maroc

Plus de 4,4 tonnes de résine de cannabis ont été saisies, le vendredi 22 mars, par la Guardia Civil dans le port de Motril, ville espagnole de la province de Grenade, dans deux camions en provenance du port Tanger Med, indique la police espagnole dans un communiqué publié ce mercredi 27 mars. La drogue était dissimulée dans des doubles fonds aménagés dans les toits des remorques frigorifiques tractées par les deux camions.

#OperacionesGC | Intervenidas más de 4Tn de hachís en dobles fondos de 2 camiones en Motril



➡️Los dobles fondos constaban de 72 cajones metálicos

➡️Los dos conductores han sido detenidos



🔗https://t.co/ZR3grJQu92 pic.twitter.com/WCVQzS9WUy — Guardia Civil (@guardiacivil) March 27, 2024

«Les doubles fonds étaient constitués de 72 caisses métalliques, contenant de nombreuses tablettes de haschich compactées avec du silicone et une couche de plâtre», détaille le communiqué, précisant que le premier camion transportait 2.123 kilogrammes de résine de cannabis, alors que second en cachait 2.290 kilogrammes. Les deux conducteurs des camions, soupçonnés de trafic de stupéfiants, ont été arrêtés et mis à la disposition du tribunal de Motril.

La cargaison de drogue a été découverte quand, «au cours de l’inspection des véhicules quittant le navire Volcán de Tauce, en provenance du port Tanger-Med, des agents de la Section des impôts et des frontières ont détecté un possible double fond dans le toit des semi-remorques de deux camions frigorifiques».

«Les enquêteurs ont constaté que le toit des deux semi-remorques était plus solide que d’habitude. Ils ont emmené les deux véhicules au point d’inspection phytosanitaire du port pour un examen plus approfondi et ont découvert que les remorques avaient un double fond sur toute la longueur du toit», détaille la même source.