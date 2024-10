France-Maroc: «Nous travaillons pour la refondation des relations», affirme l’ambassadeur Christophe Lecourtier

«Conformément à l’échange de lettres qui a eu lieu cet été entre nos deux chefs d’État, nous travaillons pour la refondation de notre relation, c’est exactement le terme que l’on emploie, parce que cette relation est très ancienne, elle a eu de très belles heures et nous avons comme ambition qu’elle en connaisse de nouvelles dans un monde qui change», a déclaré l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, pour Le360, en marge de la cérémonie de lancement de la nouvelle saison culturelle de la France au Maroc.

«Dans le moment un peu gris que nous avons vécu, on a parfois le sentiment que le peuple français et le peuple marocain n’étaient plus exactement sur la même longueur d’onde, parce que le peuple marocain a beaucoup changé», a estimé le diplomate. C’est un peuple qui est devenu, selon lui, «plein d’énergie, de confiance, de dynamisme».

Il a ajouté: «Il y a eu cet été des initiatives politiques importantes pour se donner un cap commun» (reconnaissance du Sahara marocain par la France, NDLR), a poursuivi Christophe Lecourtier. Un cap pour lequel il est «extrêmement important de retrouver une intimité au niveau du Marocain et du Français de chaque jour, de tous les milieux, de toutes les villes, et ça, c’est la culture qui le permet».

Et d’expliquer que la France a «le plus grand réseau culturel au monde». «Nous sommes présents dans douze villes du Maroc et nous avons près de 800 événements culturels par an et donc la manière de se parler, d’échanger et de construire des choses ensemble, c’est la culture» et ce «n’est pas la culture française que nous chercherions à plaquer ou à montrer comme un drapeau, ce n’est qu’une programmation qui nous parle l’un et l’autre à travers des projets portés par des artistes français et marocains».

Il a par ailleurs rappelé que le thème de la saison culturelle de l’année dernière était «le sport», alors que cette saison se déroulera sous le slogan «Le Vivant», incluant une programmation riche en activités artistique, littéraire, musicale et d’art plastique.

Et d’ajouter: «Nous voulons que cette saison culturelle soit ce que peuvent la France et le Maroc faire ensemble au-delà de leurs frontières, c’est-à-dire dans la relation avec les pays qui les entourent au Nord et au Sud». Le thème du «Vivant» est un thème d’actualité parce que c’est la première fois «peut-être de l’histoire de l’humanité que le Vivant est en péril. Le Vivant n’est plus acquis et il est donc essentiel qu’il y ait une mobilisation (…) pour que ce Vivant soit perçu par la jeunesse à travers des événements artistiques», a conclu Christophe Lecourtier.