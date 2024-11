Tanger: inauguration des nouveaux locaux du consulat général de France

L’inauguration des nouveaux locaux du consulat général de France à Tanger marque l’aboutissement d’une première et importante étape dans un processus qui débouchera sur le regroupement des services de l’Institut français et du consulat général sur le site emblématique de la Place de France, souligne l’ambassade de France dans un communiqué.

Le nouveau consulat est désormais installé dans le bâtiment qui a abrité jusqu’en 2021 la résidence des consuls généraux, et auquel on accède désormais par une nouvelle entrée, sise à l’angle des rues de Belgique et de Hollande.

Les travaux de réhabilitation de ce bâtiment, vieux de 150 ans, ont pris soin d’en conserver la singularité architecturale extérieure, d’en consolider la structure et d’en restaurer les éléments mobiliers exceptionnels que sont les carrelages et les parquets en bois massif, ajoute la même source.

Les usagers du consulat seront désormais accueillis au premier étage du bâtiment, tandis que les espaces du rez-de-chaussée, en cours d’aménagement, permettront au consul général d’accueillir ses hôtes. Le projet a été conçu pour répondre à la croissance démographique de la communauté française de Tanger.

Lors de l'inauguration des nouveaux locaux du consulat général de France à Tanger, le 28 novembre 2024.

Les travaux de regroupement de l’Institut français de Tanger (IFT) et du consulat permettront d’accueillir à l’été 2025 l’essentiel des services de l’antenne Tanger de l’Institut français du Maroc (IFT), ainsi qu’une médiathèque. Une antenne Campus France sera également créée à Tanger au sein de l’IFT.

De plus, les jardins et les espaces extérieurs aux bâtiments seront accessibles au public, dans le cadre d’un projet culturel en cours de définition. Ces projets ambitieux vont de pair avec les réflexions en cours sur l’accroissement des capacités d’accueil des établissements éducatifs français à Tanger.