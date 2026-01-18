Le prince Moulay Rachid préside la finale de la 35ème édition de la CAN

À son arrivée au Stade «Prince Moulay Abdellah», le prince Moulay Rachid a passé en revue une section des Forces auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être salué par le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saâd Berrada, le président du Comité National olympique marocain, Fayçal Laraichi, le président de la FIFA, Gianni Infantino, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, et le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa.

Son altesse royale a également été saluée par le wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, le président du Conseil régional, Rachid El Abdi, la présidente du Conseil communal de Rabat, Fatiha El Moudni, le président du Conseil préfectoral de Rabat, Abdelaziz Driouich, le président du Conseil d’arrondissement Yacoub El Mansour, Abdelfattah El Aouni, le Secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, et des membres de la FRMF.

Moulay Rachid a, ensuite, rejoint la tribune royale pour assister à la cérémonie de clôture de la Coupe d’Afrique des nations, organisée par le Royaume du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Lire aussi : CAN 2025: gratitude, unité, célébration… la grandiose cérémonie de clôture du tournoi

Cette cérémonie, ponctuée de spectacles artistiques célébrant la richesse culturelle du continent africain et l’énergie vibrante de sa jeunesse, a incarné l’esprit de coopération, d’unité et de compétitivité qui anime cette compétition. Elle a rendu un hommage appuyé à un tournoi fédérateur, capable de rassembler un continent et de conquérir le public bien au-delà de ses frontières.

Au cœur de cette cérémonie, la voix d’Idris Elba, artiste d’origine africaine mondialement reconnu, s’est élevée pour porter un message au nom de tout un continent. Il a rendu un hommage de l’Afrique au Maroc et délivré une adresse empreinte d’espoir et de fraternité pour l’avenir du football africain.

Après un bref passage au salon royal, le Prince Moulay Rachid a regagné la tribune officielle pour suivre les péripéties de cette finale, ouverte par l’exécution des hymnes nationaux sénégalais et marocain.

À la fin de cette rencontre, le prince Moulay Rachid a rejoint le podium pour la remise des trophées et des médailles.

Après la passation du drapeau de la CAF entre le président de la Fédération royale marocaine de football, le président de la CAF et les trois représentants des trois pays organisateurs de la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des nations (Kenya, Ouganda et Tanzanie), il a été procédé à la remise des trophées de l’équipe «fair play» à l’équipe marocaine, du meilleur gardien à Yassine Bounou, du meilleur buteur à Brahim Diaz, et du meilleur joueur au Sénégalais Sadio Mané.

Il a aussi été procédé, à cette occasion, à la remise des médailles aux arbitres de la finale, à l’équipe marocaine finaliste et à l’équipe sénégalaise vainqueur de cette édition de la CAN.

Le prince Moulay Rachid a ensuite remis, en présence des présidents de la FIFA et de la CAF, la Coupe d’Afrique des nations au capitaine de l’équipe sénégalaise.