Sur hautes instructions du Roi, le prince Moulay Rachid reçoit les membres de l’équipe nationale de football, finaliste de la CAN Maroc-2025

Le prince Moulay Rachid a reçu, lundi 19 janvier au Palais des hôtes royaux de Rabat, les membres de l’équipe nationale de football.

Sur hautes instructions du roi Mohammed VI, le prince Moulay Rachid a reçu, lundi au Palais des hôtes royaux de Rabat, les membres de l’équipe nationale de football, finaliste de la Coupe d’Afrique des nations (Maroc-2025).

Le 19/01/2026 à 15h13

À cette occasion, le prince Moulay Rachid a été salué par le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, l’entraîneur de l’équipe nationale, Walid Regragui et les membres de l’équipe nationale, avant de poser pour une photo-souvenir.

Cette réception illustre la haute bienveillance dont le Roi n’a eu de cesse d’entourer la jeunesse et de soutenir son épanouissement à travers le sport et l’intérêt particulier que le Souverain accorde à ce secteur en général, et au football en particulier.

Le Roi a adressé, juste après la fin du match de finale ayant opposé la sélection nationale à son homologue sénégalaise, un message de félicitations aux membres de l’équipe nationale dans lequel le Souverain a souligné qu’à travers leur parcours distingué lors de la CAN-Maroc 2025, les Lions de l’Atlas ont «démontré que la persévérance, le sérieux et l’esprit d’équipe sont la voie pour l’accomplissement des performances» et «présenté au monde un exemple de ce que la jeunesse marocaine et africaine peut réaliser lorsqu’elle a confiance en ses talents et ses capacités».

«Vous avez également prouvé, par la détermination et la performance héroïque et honorable dont vous avez fait montre, l’importance de notre vision stratégique d’investir dans le capital humain et de moderniser les infrastructures du Royaume, qui ont démontré leur résilience et leur niveau mondial de préparation en prévision de l’accueil de la Coupe du monde 2030», a indiqué le roi dans son message.

