Transport maritime: le chinois Cosco Shipping dévoile ses ambitions au Maroc

Après avoir lancé fin août dernier une nouvelle ligne maritime Turquie-Espagne-Maroc, l’opérateur portuaire chinois Cosco Shipping nourrit de grandes ambitions dans le Royaume. C’est ce qu’a révélé son directeur général Michael Duhamel, lors d’une rencontre avec la presse organisée lundi 2 octobre à Casablanca.

D’après lui, à travers la ligne TSM, Cosco Shipping souhaite profiter de la position stratégique du Maroc dans le transport maritime international. «Le Maroc a une position stratégique aujourd’hui pour tous les opérateurs. C’est un pays incontournable sur la carte mondiale du transport maritime, un point de passage obligé pour les routes est-ouest et nord-sud», a-t-il déclaré.

Lire aussi : Transport maritime: lancement d’une nouvelle ligne Espagne-Turquie-Maroc

Cosco souhaite aussi accompagner la croissance des entreprises chinoises qui développent des projets chiffrés à plusieurs milliards au Maroc, notamment celui de Tanger Tech.

De nouvelles lignes vers Tanger et Agadir

Pour rappel, la liaison maritime TSM relie les ports espagnols de Barcelone et Valence, ceux du Pirée et de Thessalonique en Grèce, les ports turcs de SafiPort, Gemlik, Aliaga et le port de Casablanca. La nouvelle ligne propose notamment une liaison express entre Casablanca et Valence, avec un temps de transit d’une journée, et se distingue par une connexion rapide, de seulement trois jours, entre Barcelone et le Pirée, ainsi que par la large couverture des destinations, depuis ce port grec, vers l’Europe continentale, le Moyen-Orient et l’Extrême-Orient.

Quatre porte-conteneurs assurent cette rotation en 28 jours, dont trois opérés par la filiale européenne de Cosco, Diamond Line, soit une desserte d’un navire par semaine, avec une arrivée prévue chaque mardi et un départ chaque mercredi depuis le port de Casablanca.

Durant sa présentation, M. Duhamel a révélé que l’opérateur portuaire prévoit d’ouvrir de nouvelles lignes sur Tanger et Agadir pour renforcer ses dessertes vers le Royaume. «Notre volonté est d’installer ce service au Maroc dans un contexte marqué par la baisse des taux de fret, avant d’ouvrir de nouvelles lignes à partir de 2024», a-t-il affirmé.

A noter que Cosco Shipping est le troisième armateur mondial de porte-conteneurs, derrière le néerlandais Maersk et le suisse MSC, depuis l’acquisition en juillet 2018 de l’opérateur hongkongais OOCL.