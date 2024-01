Abdelouafi Laftit et Fernando Grande-Marlaska consolident le partenariat multisectoriel maroco-espagnol, selon le politologue Mohamed Bouden

Cette visite, marquée par des entretiens fructueux entre Fernando Grande-Marlaska et son homologue marocain, Abdelouafi Laftit, a illustré «la volonté des deux pays de consolider leur partenariat dans divers domaines, dont ceux de la paix et de la sécurité», affirme Mohamed Bouden dans un entretien avec Le360, qualifiant cette coopération d’«exemplaire».

Le ministre espagnol de l’Intérieur a ainsi consacré au Maroc son premier déplacement hors de l’Europe depuis la formation du nouveau gouvernement espagnol dirigé par Pedro Sánchez, le 21 novembre 2023.

Mohamed Bouden rappelle également le communiqué qui a sanctionné cette visite de travail de Fernando Grande-Marlaska en mettant l’accent sur le partenariat d’exception qui unit le Maroc et l’Espagne. Ce partenariat est le «fruit d’une dynamique inédite dans les relations bilatérales marquée par la feuille de route adoptée au terme des discussions entre le roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, en avril 2022», indiquait le communiqué.

De par leurs situations géographiques et stratégiques, le Maroc et l’Espagne sont «obligés de renforcer leur partenariat en matière de sécurité, de lutte contre le crime organisé, dont le terrorisme et l’immigration clandestine», poursuit le politologue.

Le partenariat entre les deux ministères de l’Intérieur «s’est aussi intensifié dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue», note Mohamed Bouden, qui cite également le développement de l’opération Marhaba dédiée au passage par l’Espagne des Marocains résidant à l’étranger en route pour les vacances dans leur pays d’origine.

À l’avenir, indique le chercheur universitaire, les relations bilatérales maroco-espagnoles connaîtront un grand essor avec la réalisation du projet de tunnel devant relier les deux pays. «Cet important ouvrage facilitera et renforcera la mobilité entre l’Europe et l’Afrique».

Notre expert a par ailleurs saisi l’occasion de cette interview pour demander au régime militaire algérien de cesser de torpiller ce partenariat en s’immisçant dans les affaires du Maroc. «Ce partenariat consolidé avec l’Espagne agace le régime algérien, sachant qu’en matière de diplomatie, il faut que la sagesse et le dialogue l’emportent sur les attitudes stériles et négatives», conclut-il.

Il faut souligner qu’à la suite de leurs entretiens à Rabat, Abdelouafi Laftit et Fernando Grande-Marlaska ont insisté sur le fait «de renforcer la dynamique de coordination opérationnelle et de fluidifier les canaux d’échange d’informations et d’expertises pour mieux anticiper les menaces induites par le terrorisme et les activités criminelles des réseaux de trafics transfrontaliers, notamment le trafic des migrants et des êtres humains».