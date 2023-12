Espagne : démantèlement d’un réseau de soutien à Daech en collaboration avec la DGST

Grâce au concours de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), la police espagnole a réussi a démanteler un réseau terroriste qui aurait planifié deux attentats et financé l’activité de membres de Daech, a annoncé un communiqué des services de sécurité espagnols.

Cette opération s’est soldée par l’arrestation en Espagne de cinq personnes dans les provinces de Valence, Cáceres, Alicante et Guipúzcoa, indique la police espagnole, dans un communiqué. Les membres du réseau auraient été impliqués dans la collecte de fonds provenant de crimes commis en Europe pour financer leurs activités terroristes, précise-t-on.

Selon la même source, les personnes arrêtées déplaçaient d’importantes sommes d’argent par le biais d’envois internationaux et de crypto-monnaies, près de 200.000 euros de crypto-monnaies ayant été saisies lors des perquisitions. Et d’ajouter que certains membres du réseau ont également tenté d’endoctriner de nouveaux adeptes dans le credo djihadiste et de les soutenir au cas où ils manifesteraient le désir de mener des attaques terroristes.

D’après les enquêtes menées depuis presque deux ans, il a été détecté que «ce réseau a contribué à la planification d’au moins deux attentats, qui ont finalement été neutralisés par l’action des services de sécurité». «Cette opération a montré l’importance de la collaboration internationale pour neutraliser la menace terroriste», conclut le communiqué, rendant explicitement hommage à la DGST marocaine.