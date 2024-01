En infographies, voici ce qu’il faut retenir des 42 projets d’investissement approuvés par la troisième Commission nationale des investissements

Tenue dans le cadre du dispositif instauré par la nouvelle Charte de l’investissement, la troisième Commission nationale des investissements (CNI) a donné son feu vert à 42 projets: 34 projets de conventions et 8 avenants à des conventions, selon un communiqué diffusé par les services du département du Chef du gouvernement.

Le champion, c’est le secteur privé national

Sur les 7,4 milliards de dirhams d’investissements approuvés par cette CNI, 57% sont de l’oeuvre des entreprises nationales. Elles sont talonnées par les entreprises indiennes et japonaises, ex aequo avec 13%, les entreprises émiraties (6%), les entreprises espagnoles (5%) et les entreprises françaises (4%). En bas de la liste, on retrouve les investissements privés chinois, avec un petit 2%.

Par secteur, l’agroalimentaire a la cote avec 35% des investissements approuvés, suivi du tourisme (25%), le traitement des déchets (9%), la logistique (6%), le secteur pharmaceutique (4%) et celui et l’énergie (4%).

Conclusion logique de cette répartition par secteur, les emplois générés suivent la même tendance. Sur les 16.200 emplois qui seront créés, l’écrasante majorité sera générée par l’agroalimentaire et le tourisme, avec des parts respectives de 56% et 13%.

Casablanca-Settat bat tous les records

Les 42 projets d’investissements approuvés bénéficieront en grande partie à la région de Casablanca-Settat, qui en accapare 43%, mais avec des différences de taille pour la région la plus attractive du pays. Casablanca va accueillir 16% des projets approuvés, alors que la préfecture de Nouaceur va en recevoir 10%, contre 6% respectivement pour El Jadida et Berrechid, et enfin 2% pour Médiouna, autre préfecture de la même région.

Dans le nord du pays, Tétouan surclasse Tanger pour les investissements privés, puisqu’elle en reçoit 13%, contre 4% seulement pour la ville du Détroit. Agadir tire aussi son épingle du jeu avec 12%.

Dans la région de Rabat, la capitale n’est mentionnée nulle part, tout comme Témara ou Skhirate. Par contre, Kénitra confirme avec 8% des projets approuvés par la CNI.