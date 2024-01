Xlinks: le géant chinois Ningbo Orient Wires investira dans le mégaprojet maroco-britannique

Le projet d’interconnexion électrique entre le Maroc et Royaume-Uni accueillera bientôt un nouvel investisseur de renommée internationale. Il s’agit de l’entreprise publique chinoise Ningbo Orient Wires & Cables, également connue sous le nom d’Orient Cable (NBO), un des leaders mondiaux dans la fabrication de câbles sous-marins. D’après le média britannique Tradingview, ce groupe coté à la Bourse de Shanghai prévoit d’investir 15 millions de livres sterling pour acquérir une participation d’environ 11% du capital de la société Xlinks First Limited, fondée en 2019, qui développe ce mégaprojet.

NBO, dont l’activité principale est le développement, la production et la vente de systèmes de câbles terrestres et de câbles sous-marins, ainsi que l’ingénierie offshore, rejoindra ainsi dans le tour de table de Xlinks le pétrolier TotalEnergies, qui avait annoncé, le 29 novembre dernier, un investissement de 20 millions de livres sterling pour acquérir une participation minoritaire, aux côtés du groupe britannique spécialisé dans les énergies durables Octopus Energy et de l’Émirati Abu Dhabi National Energy Company (TAQA).

Rappelons qu’à travers le projet de câble sous-marin Maroc-Royaume-Uni soutenu par le gouvernement britannique, Xlinks ambitionne de produire 3,6 gigawatts (GW) d’électricité à partir des sources renouvelables, pour fournir de l’énergie à 7 millions de foyers britanniques d’ici 2030.

L’électricité sera produite dans des parcs solaires et éoliens d’une capacité de 10,5 GW dans la région de Guelmim-Oued Noun. Ces installations seront reliées au réseau électrique britannique dans le Devon, situé dans le sud-ouest de l’Angleterre, via quatre câbles sous-marins à courant continu haute tension (HVDC) de 3.800 km qui seront fabriqués au Royaume-Uni.

La mise en place de ce mégaprojet a connu une avancée significative le 19 octobre dernier, avec la première réunion à Rabat, entre une délégation du ministère britannique de la Sécurité énergétique et du net zéro et le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) Abderrahim El Hafidi.