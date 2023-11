Liaison électrique entre le Maroc et le Royaume-Uni: le géant français TotalEnergies rejoint le mégaprojet Xlinks

Le projet de Xlinks consiste à poser le plus long câble sous-marin HVDC au monde entre le Royaume-Uni et le Maroc.

L’ambition du projet Xlinks est de développer un projet renouvelable géant (combinant solaire et éolien) au Maroc, couplée à de grandes batteries de stockage, pour fournir de l’électricité verte au Royaume-Uni grâce à des câbles sous-marins. Une fois achevé, le projet pourrait fournir suffisamment d’électricité renouvelable, fiable et abordable, pour alimenter plus de 7 millions de foyers britanniques.

«Nous sommes ravis d’accueillir la plus grande compagnie d’énergie d’Europe pour accompagner notre ambitieuse vision: favoriser les échanges d’énergie à longue distance grâce à ce partenariat emblématique avec le Royaume-Uni et le Maroc», a déclaré Simon Morrish, CEO de Xlinks.

«Au-delà de l’apport en capital, l’investissement de TotalEnergies nous fournira une expertise technique précieuse correspondant aux défis uniques que nous avons à relever. Cette opération est une belle réussite pour refermer l’année 2023 et nous donne une impulsion encore plus grande pour atteindre nos objectifs en 2024», a-t-il ajouté.

«Nous sommes heureux de rejoindre le projet Xlinks et ses investisseurs pour soutenir le développement d’une entreprise aussi pionnière qu’ambitieuse. Ce projet novateur pourra bénéficier de notre savoir-faire dans le développement de projets énergétiques intégrés vastes et complexes», a affirmé de son côté Vincent Stoquart, directeur Renouvelables de TotalEnergies.

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, TotalEnergies construit un portefeuille d’actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre et offshore) et flexibles (CCGT, stockage) compétitif afin de fournir à ses clients une électricité bas carbone disponible 24h/24.

En 2022, TotalEnergies a généré plus de 33 TWh d’électricité et disposait d’une capacité brute de production d’électricité renouvelable de 17 GW. Le groupe entend poursuivre le développement de ces activités pour augmenter sa production d’électricité à plus de 100 TWh d’ici 2030, avec l’objectif de figurer dans le top 5 mondial des producteurs d’électricité d’origine éolienne et solaire.