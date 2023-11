Effondrement d’un immeuble en construction à Tiznit: exhumation du corps sans vie d’un ouvrier sous les décombres

Aux premières lueurs de ce mardi 14 novembre 2023, les éléments de la protection civile de Tiznit ont exhumé le corps sans vie d’un ouvrier sous les décombres d’un immeuble. Le bâtiment de quatre étages en construction s’était effondré hier, lundi 13 novembre, dans des circonstances inconnues pour l’heure.

Trois autres ouvriers sur le même chantier ont subi de graves blessures durant l’éboulement de l’édifice. Après avoir été transférés dans un premier temps au service d’urgence de l’hôpital provincial Hassan Ier de Tiznit et au CHU Hassan II d’Agadir, les ouvriers ont finalement été confiés à une clinique privée d’Agadir, au lendemain du drame, pour recevoir les soins nécessaires.

Aussitôt alertés, les autorités locales, les services de la Sûreté nationale, et la protection civile se sont dépêchés sur les lieux de l’effondrement. Commence alors une véritable course contre la montre pour retrouver et secourir le quatrième ouvrier qui avait disparu sous les décombres. Celui-ci n’a pas survécu à la tragédie qui endeuille la ville de Tiznit. Les éléments de la protection civile ont finalement retrouvé un corps sans vie, tôt ce matin à l’aurore.

Les autorités compétentes ont ouvert une enquête sous la supervision du parquet pour élucider les causes et les circonstances de l’incident.