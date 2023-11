Tiznit: trois blessés et une personne encore sous les décombres après l’effondrement d’un immeuble en construction

Un immeuble en cours de construction s’est effondré ce lundi 13 novembre à Bab Aglou, dans le centre de Tiznit, faisant trois blessés, dont deux dans un état grave, parmi les ouvriers qui travaillaient sur le chantier.

Les deux blessés graves ont été transportés au CHU Hassan II d’Agadir, alors que le troisième a été placé au service d’urgences de l’hôpital provincial Hassan Ier de Tizinit.

A l’heure où nous mettions en ligne, les opérations de secours se poursuivaient pour secourir une autre personne encore bloquée sous les décombres. Nous ignorons pour l’instant son état de santé.

Aussitôt avisés, les autorités locales et les services sécuritaires et de la Protection civile se sont déplacés sur les lieux du drame en vue de prendre les mesures nécessaires et entamer les opérations d’intervention.

Le360 a appris qu’une enquête a été ouverte par les autorités compétentes, sous la supervision du parquet, en vue d’élucider les causes de cet incident.