Effondrement d’une maison à Hay El Farah: le récit des témoins

Plus de peur que de mal. L’effondrement d’une maison de trois étages au quartier Hay El Farah, sur le boulevard Bouchaib Doukkali à Casablanca, ce mardi 12 septembre aux environs de 16h30, n’a pas fait de victimes. Il faut noter que cet incident n’est pas dû au séisme qui s’est produit le vendredi 8 septembre et dont les répliques se sont fait ressentir dans plusieurs villes du Maroc, y compris dans la métropole.

«Celui qui a racheté cette maison a voulu construire un sous-sol. Il a donc ajouté un étage et c’est à cause de ces travaux de réaménagement que le bâtiment s’est effondré», a expliqué un témoin dans une déclaration pour Le360.

Installés dans un café à proximité, plusieurs jeunes du quartier ont été pris d’effroi lorsqu’ils ont entendu un bruit sourd et aperçu une montagne de poussière. «Lorsque nous avons posé la question, on nous a dit qu’une maison s’était effondrée. Nous sommes accourus sur les lieux et nous avons pu secourir un enfant en situation de handicap. Nous n’étions pas seuls, les éléments de la Protection civile étaient également présents sur les lieux», a déclaré un autre témoin.

Lire aussi : Diapo. Casablanca: effondrement d’une maison de trois étages à Hay El Farah

Par ailleurs, la maison qui s’est effondrée a failli emporter avec elle la maison mitoyenne, où habitent une femme et ses enfants. Heureusement, ils n’ont été que légèrement touchés. Les secours sont arrivés à temps, selon plusieurs sources interrogées sur place.