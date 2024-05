Tétouan: un vice-président de la commune arrêté pour détournement de fonds

Il est vice-président du conseil communal de Tétouan, directeur régional d’une banque de la place et membre du comité d’un club de football. Il est aujourd’hui soupçonné d’implication dans une affaire de détournement de plus de 60 millions de dirhams.

Dans leur édition du vendredi 24 mai, Al Ahdath Al Maghribia et Assabah reviennent sur cette affaire rocambolesque. On apprend ainsi qu’une arrestation spectaculaire a eu lieu mercredi dernier dans une agence bancaire, lorsqu’une dizaine de policiers, accompagnés d’équipes de Bank Al-Maghrib et de l’établissement bancaire concerné, se sont rendus sur place dans le cadre d’une enquête sur des détournements de fonds depuis les comptes bancaires de clients de l’agence.

Certains clients concernés se sont également rendus sur les lieux pour en savoir davantage sur l’affaire. D’après Al Ahdath Al Maghribia, le montant concerné est conséquent. S’il est difficile de le connaître avec précision, une fourchette comprise entre 60 et 110 millions de dirhams est avancée, dont 30 millions détournés du compte d’une usine connue de la région, ainsi que 5,5 millions de dirhams du compte d’une association locale.

De son côté, Assabah rapporte que les investigations se poursuivent et portent, outre le responsable précité, sur un de ses collègues chargés de la caisse de l’agence. La même source s’attend à ce que l’enquête se poursuive ce week-end.

Alors que le journal rapporte que les premières estimations font état du détournement de plus de 70 millions de dirhams, il nous apprend aussi que l’enquête cherche actuellement à identifier le mode opératoire du principal accusé et le degré d’implication du chargé de la caisse. Des soupçons de transferts d’argent depuis les comptes ciblés, puis leur récupération ailleurs, sont avancées comme mode opératoire éventuel, mais rien n’est encore confirmé.

Par ailleurs, Assabah explique que les enquêteurs tentent également de remonter la piste de l’argent détourné. L’analyse des comptes de certains services et administrations, ainsi que des sociétés est en cours, mais pourrait prendre du temps.

D’ici là, on devrait bientôt connaître les motifs qui ont poussé ce responsable à commettre les faits qui lui sont reprochés. Toujours d’après Assabah, deux hypothèses sont actuellement évoquées. L’une d’elles porte sur l’addiction de l’accusé aux jeux de hasard, puisqu’il serait client régulier d’un casino connu.

La deuxième porte pour sa part sur une affaire de chantage dont il serait lui-même victime, et dont l’auteur serait une jeune femme de ses connaissances. Quoi qu’il en soit, au regard de la priorité qu’accordent généralement les services concernés à ce genre d’affaires, on devrait connaître assez rapidement le déroulement de l’affaire.