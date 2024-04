En images, l’arrivée des Mérinos, ovins importés d’Espagne au Maroc

L’une des fermes situées à Tit Mellil, dans la banlieue casablancaise, a récemment accueilli un beau troupeau d’ovins importé d’Espagne, en prévision de l’Aïd Al-Adha. Ce troupeau et bien d’autres qui seront disponibles d’ici le Jour J, permettront de soutenir le cheptel local qui a été grandement impacté par la sécheresse.

«Les ovins espagnols ont suscité un vif intérêt lors de la dernière fête de l’Aïd Al-Adha, en raison de la qualité de leur viande et de leurs prix abordables, comparés aux races locales», déclare Mohamed le gestionnaire de la ferme. Et de souligner: «L’importation de ces ovins s’est déroulée dans des conditions normales et a été soumise à une surveillance sous la supervision de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et des comités relevant de l’administration provinciale de Mediouna.»

Quant au prix de vente prévu pour l’Aïd Al-Adha prochain, de source professionnelle on estime qu’il faut s’attendre à une légère hausse par rapport à l’année précédente où le prix se situait entre 52 et 58 DH le kilogramme, pour atteindre 65 DH le kilogramme. Toutefois, le gestionnaire de la ferme confirme que les poids des bêtes commenceront à partir de 30 kg pour convenir même aux faibles budgets.

Caractéristiques des ovins espagnols

Riyad Ouahtita, expert agricole, affirme que les ovins espagnols font partie des Mérinos, soulignant que cette race se distingue par la qualité élevée de sa viande et sa faible teneur en gras, ainsi que par son taux de gain moyen quotidien (GMQ) élevé.

«Le Maroc a récemment importé des têtes de Mérinos dans le but de procéder à des croisements industriels, où les béliers de cette race sont croisés avec des brebis locales pour produire des agneaux qui pèsent, destinés à l’abattage», ajoute-t-il.

Origine historique de la race

La race Mérinos remonte à l’époque des Phéniciens, où elle existait en Afrique du Nord, c’est-à-dire aussi sur le territoire marocain. Elle est considérée comme l’une des races les plus productives en laine au monde.

Certaines sources historiques indiquent que les éleveurs à l’époque de l’État marocain des Mérinides (1244-1465) ont introduit cette race d’ovins à laine excellente en Andalousie, où elle leur est encore attribuée aujourd’hui et est connue sous le nom de «Mérinos».

Les Espagnols ont d’abord eu recours à cette race d’ovins principalement pour la production de laine fine et blanche, en raison de son abondance. Par la suite, ils l’ont également utilisée dans des croisements industriels en l’hybridant avec d’autres races locales pour augmenter la production de viande rouge, ce qui a conduit à l’apparition de la race Mérinos précoce, réputée pour sa grande taille.