CAN 2025. «L’équipe sénégalaise se sent chez elle à Tanger», affirme l’ambassadrice du Sénégal au Maroc

Montage de photos représentant l'ambassadrice du Sénégal au Maroc, Seynabou Dia, et la sélection des Lions de la Téranga.

Contactée par Le360, la cheffe de mission diplomatique a souligné d’emblée que les Lions de la Téranga «évoluent au Maroc comme chez eux au Sénégal». Pour sa première rencontre de la compétition, la sélection sénégalaise s’est imposée mercredi face au Botswana (3–0), prenant ainsi la tête de son groupe.

Seynabou Dia a salué la qualité de la prise en charge organisationnelle et logistique mise en place par le pays hôte. «L’accueil s’est déroulé dans d’excellentes conditions. J’ai eu l’occasion de rencontrer l’équipe, l’encadrement technique et les officiels qui l’accompagnent: chacun salue la qualité des prestations assurées, qu’il s’agisse des infrastructures d’entraînement, des dispositifs de récupération physique ou du cadre général de séjour, qui offrent à l’équipe sérénité, confort et conditions optimales de performance», a-t-elle déclaré.

Interrogée sur l’état d’esprit du groupe, l’ambassadrice s’est voulue rassurante: «L’équipe est dans un excellent état mental. Elle se sent pleinement à son aise, d’autant plus que l’accueil a été particulièrement chaleureux. Les joueurs ont été touchés par l’engouement du public sénégalais présent au Maroc, mais aussi par le soutien fraternel des supporters marocains.»

La diplomate a également mis en avant la dimension humaine et symbolique de cette compétition, reflet de la profondeur des relations entre les deux peuples: «Dans les stades comme en dehors, on perçoit une véritable complicité entre Marocains et Sénégalais. Les animations, les chants et la ferveur partagée témoignent d’une communion sincère, à laquelle se joignent d’autres supporters africains. C’est une illustration vivante de l’amitié africaine et des liens historiques entre nos nations.»

S’agissant des perspectives sportives, Mme Seynabou Dia s’est déclarée confiante tout en restant mesurée: «Nous sommes très optimistes et confiants, mais nous savons que le football n’est pas une science exacte. L’équipe reste concentrée sur l’essentiel: aborder chaque match avec sérieux, progresser étape par étape et maintenir la même dynamique de performance.»

En conclusion, l’ambassadrice a rappelé la nature privilégiée des relations maroco-sénégalaises: «Le Maroc et le Sénégal sont des pays frères, unis par des liens historiques profonds, qui s’expriment à la fois au niveau des États et des peuples. La CAN 2025 offre une occasion unique de célébrer ces relations culturelles, humaines, politiques et diplomatiques d’une grande solidité.»