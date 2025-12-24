Politique

CAN 2025: la machine de propagande algérienne à l’œuvre

Des supporters algériens au Stade Moulay El Hassan de Rabat

Revue de presse L’organisation professionnelle de la CAN 2025 et l’accueil chaleureux réservé à tous les supporters, y compris les Algériens, montrant l’image réelle du Maroc, terre d’hospitalité, de générosité et de vivre-ensemble, n’auraient pas été du goût des décideurs algériens. Leur propagande est tombée à l’eau. Voici leurs manœuvres dans cette revue de presse, tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 24/12/2025 à 19h57

L’incessante propagande anti-marocaine des décideurs algériens et l’obsession médiatique de leurs médias pour le Royaume ont été mises à nu par le professionnalisme de l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football 2025.

En effet, l’accueil chaleureux réservé aux supporters de l’équipe algérienne, à son staff et à la délégation officielle qui l’accompagne a été salué par des Algériens en déplacement dans le Royaume pour soutenir les «Fennecs».

Bien plus, «des vidéos, enregistrées par des Algériens et largement relayées sur les réseaux sociaux, montrent comment les choses sont organisées de manière professionnelle, mettant en exergue les infrastructures sportives et routières du Royaume, qui dépassent celles de certains pays européens».

À ce propos, ces Algériens, explique Assabah dans son édition du jeudi 25 décembre, ont spontanément exprimé leur admiration, en soulignant la qualité des infrastructures sportives, l’attractivité et la générosité du pays hôte. Ainsi, souligne le quotidien, «ils ont découvert la réalité des choses, contrairement à ce que leur servaient les médias officiels de leur pays et les propagandes orchestrées par leurs décideurs».

Dès que les vidéos dévoilant cette réalité ont été mises en ligne, des gradés de l’institution militaire algérienne et des personnalités proches du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, ont tenu une réunion d’urgence consacrée à cette attitude spontanée des supporters algériens.

D’après l’opposant algérien Anouar Malek, cité par le quotidien, «la réaction des décideurs algériens s’inscrit dans le cadre de leur propagande visantà présenter le Maroc comme un pays secoué par des crises sociales et économiques , dans le but de manipuler l’opinion publique algérienne et justifier les crises dans lesquelles plongent les Algériens».

Il précise que la réunion en question aurait été sanctionnée par la prise de décisions consistant à «envoyer des militaires algériens sous des casquettes de supporters des Fennecs et des influenceurs, dont certains ont la double nationalité algéro-française». Leur mission serait de monter des vidéos truquées sur des thématiques bien déterminées, des comportements provocateurs et des contenus servant la thèse des décideurs algériens.

C’est ce qu’a confirmé également Hichem Aboud, opposant au régime algérien, dans une déclaration au quotidien. Autant dire, souligne la même source, que la machine de propagande algérienne ne chôme pas. Elle investit et s’investit toujours en vue de souiller l’image du Maroc et de servir ses thèses.

