Comment l’ONMT œuvre à optimiser les retombées de la CAN 2025

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations bat son plein, le Maroc déploie un impressionnant arsenal de promotion pour maximiser les retombées touristiques et médiatiques de l’événement. Depuis l’ouverture de la compétition, marquée par une cérémonie spectaculaire réunissant le producteur RedOne, French Montana ou encore l’Égyptien Mohamed Ramadan, le pays a mis en place un dispositif de communication complet.

Événements, conférences, fan zones, spectacles, animations et opérations de sponsoring rythment les jours de la compétition, tandis que la présence de grandes icônes du football mondial, telles que Zinédine Zidane, Kylian Mbappé, Roger Milla, Samuel Eto’o, Claude Le Roy, Aurélien Tchouaméni ou Jules Koundé, génère des images et des séquences relayées dans le monde entier. «Ces moments contribuent à projeter l’image du Maroc au-delà du sport, dans une dynamique festive et culturelle», écrit le quotidien L’Économiste dans son édition du jeudi 8 janvier.

Dans ce contexte, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) a convié de nombreux acteurs clés du secteur touristique international. Tours-opérateurs, prescripteurs de voyages, fédérations professionnelles et journalistes venus des États-Unis, d’Espagne, de France, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, d’Italie et de Belgique ont été invités à découvrir la destination. Leur programme incluait l’accès aux matchs afin de ressentir l’atmosphère des stades, la visite des infrastructures et la découverte des multiples expériences touristiques offertes par le Royaume. Selon l’ONMT, ces pays représentent des marchés stratégiques à fort potentiel de développement et capables de renforcer la visibilité internationale du Maroc. L’Office souligne que l’engagement direct de ces professionnels et journalistes sur le terrain permettra de transformer cette immersion en relais d’influence puissants dans le microcosme mondial du tourisme.

La Coupe d’Afrique des Nations se présente ainsi comme une vitrine internationale pour le Maroc, mettant en lumière non seulement le sport, mais aussi la culture, l’art, le folklore, le patrimoine, l’artisanat, la nature et les infrastructures du pays. Pour capitaliser sur ce moment unique, l’ONMT a lancé une campagne internationale sous le slogan «Maroc: Terre de football». «Cette initiative inclut un film promotionnel diffusé simultanément dans une douzaine de pays, mettant en avant des joueurs marocains de renom tels qu’Achraf Hakimi, Brahim Diaz ou Yassine Bono, et renforçant l’attractivité de la destination», relate L’Économiste.

Pour toucher un public plus jeune et créatif, le Maroc a également lancé «Visit Cup Africa», un projet artistique qui réunit 24 créateurs de contenu, un par pays qualifié, afin de partager leur expérience du Royaume, de l’émotion des stades à la découverte des villes et des sites touristiques. Ce dispositif permet de raconter le Maroc de l’intérieur, à travers le regard de ceux qui vivent la compétition intensément.

Parallèlement, l’ONMT poursuit son programme de roadshows en Afrique et en Europe afin de promouvoir les atouts du pays et de séduire supporters et diasporas. Des tournées ont déjà été organisées dans de grandes capitales comme Paris, Madrid, Barcelone ou Londres, ainsi que dans plusieurs villes africaines. L’objectif est de renforcer la visibilité internationale de la destination et de s’assurer que l’élan créé par la Coupe d’Afrique des Nations se traduise par des flux touristiques et des retombées médiatiques durables.